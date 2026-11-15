Tante notizie sul Milan in questa domenica di metà novembre. In primo piano il calciomercato di gennaio, quando la priorità sarà rinforzare l'attacco: Endrick o Tresoldi? Facciamo il punto della situazione. Nel frattempo, una società di Serie A ha messo nel mirino Christian Comotto. Novità interessanti anche sugli infortunati in vista del match contro il Frosinone.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, le ultime su Tresoldi

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', a gennaio ilinvestirà sul mercato almenoGran parte del budget sarà destinata all'attacco e ci sono due giocatori con cuisi è fissato:

Tresoldi è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha chiuso l'annata 2025/2026 con 23 gol e 9 assist in 58 presenze, mentre nella stagione in corso è già a quota 14 reti in 17 partite. In estate si è registrato l'interesse di Roma, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma il centravanti italo-tedesco ha preferito continuare il proprio percorso di crescita in Belgio.

Caratteristiche tecniche: attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore.

attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore. Costo: 50/60 milioni di euro

50/60 milioni di euro Fattibilità dell'operazione: 40%

Il punto su Endrick

Caratteristiche tecniche: può giocare come prima punta o sulla trequarti, dotato di un'ottima tecnica di base e grande velocità. Ha bisogno di giocare con continuità per sbloccare tutto il suo potenziale

può giocare come prima punta o sulla trequarti, dotato di un'ottima tecnica di base e grande velocità. Ha bisogno di giocare con continuità per sbloccare tutto il suo potenziale Costo: prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 50 e i 60 milioni di euro

prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 50 e i 60 milioni di euro Fattibilità dell'operazione: 35%

Un club di Serie A pensa a Comotto

"Per Camarda si parla di Monza e Pisa, mentre sembra che il Genoa possa pensare a Comotto. A me dispiacerebbe perderlo senza averlo mai visto, anche perché bisognerebbe prenderne altri di centrocampisti. Con De Rossi potrebbe fare bene".

Endrick sembra sempre più vicino all'addio al, con diversi club che stanno monitorando attentamente la situazione. Ilè nella lista delle pretendenti, anche se la squadra più avanti in Italia è la Roma.Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della possibile uscita in prestito dia gennaio, ma potrebbe non essere l'unico a salutare. Secondo, anchepotrebbe cercare fortuna altrove, con ilche sta monitorando attentamente la situazione.

Gli appena 18 minuti collezionati in stagione rendono l'uscita di Comotto quasi una soluzione obbligata. Niente cessioni a titolo definitivo: il Milan aprirà esclusivamente al prestito secco. A Genova, il classe 2008 potrebbe vedere il campo con maggiore continuità e tornare con più esperienza a Milanello la prossima estate, sfruttando anche i consigli di un grande ex centrocampista come Daniele De Rossi.

Milan, le condizioni degli infortunati

Secondo 'La Gazzetta dello Sport',sarebbero pronti a tornare ad allenarsi in gruppo: l'obiettivo è avereAncora lavoro differenziato, invece, per. Tempi più lunghi per, che non si rivedranno prima del 2027.