Endrick o Tresoldi a gennaio? L'interesse di un club di Serie A per Comotto e le ultime dall'infermeria: le migliori notizie di oggi sul Milan
Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio
Tante notizie sul Milan in questa domenica di metà novembre. In primo piano il calciomercato di gennaio, quando la priorità sarà rinforzare l'attacco: Endrick o Tresoldi? Facciamo il punto della situazione. Nel frattempo, una società di Serie A ha messo nel mirino Christian Comotto. Novità interessanti anche sugli infortunati in vista del match contro il Frosinone.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Calciomercato Milan, le ultime su TresoldiSecondo 'La Gazzetta dello Sport', a gennaio il Milan investirà sul mercato almeno 70 milioni di euro. Gran parte del budget sarà destinata all'attacco e ci sono due giocatori con cui Gerry Cardinale si è fissato: Nicolò Tresoldi e Endrick.
Tresoldi è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha chiuso l'annata 2025/2026 con 23 gol e 9 assist in 58 presenze, mentre nella stagione in corso è già a quota 14 reti in 17 partite. In estate si è registrato l'interesse di Roma, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma il centravanti italo-tedesco ha preferito continuare il proprio percorso di crescita in Belgio.
- Caratteristiche tecniche: attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore.
- Costo: 50/60 milioni di euro
- Fattibilità dell'operazione: 40%
Il punto su EndrickEndrick sembra sempre più vicino all'addio al Real Madrid, con diversi club che stanno monitorando attentamente la situazione. Il Milan è nella lista delle pretendenti, anche se la squadra più avanti in Italia è la Roma.
- Caratteristiche tecniche: può giocare come prima punta o sulla trequarti, dotato di un'ottima tecnica di base e grande velocità. Ha bisogno di giocare con continuità per sbloccare tutto il suo potenziale
- Costo: prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 50 e i 60 milioni di euro
- Fattibilità dell'operazione: 35%
Un club di Serie A pensa a ComottoNei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della possibile uscita in prestito di Camarda a gennaio, ma potrebbe non essere l'unico a salutare. Secondo Carlo Pellegatti, anche Comotto potrebbe cercare fortuna altrove, con il Genoa che sta monitorando attentamente la situazione.
"Per Camarda si parla di Monza e Pisa, mentre sembra che il Genoa possa pensare a Comotto. A me dispiacerebbe perderlo senza averlo mai visto, anche perché bisognerebbe prenderne altri di centrocampisti. Con De Rossi potrebbe fare bene".
Gli appena 18 minuti collezionati in stagione rendono l'uscita di Comotto quasi una soluzione obbligata. Niente cessioni a titolo definitivo: il Milan aprirà esclusivamente al prestito secco. A Genova, il classe 2008 potrebbe vedere il campo con maggiore continuità e tornare con più esperienza a Milanello la prossima estate, sfruttando anche i consigli di un grande ex centrocampista come Daniele De Rossi.
Milan, le condizioni degli infortunatiSecondo 'La Gazzetta dello Sport', Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori sarebbero pronti a tornare ad allenarsi in gruppo: l'obiettivo è avere entrambi a disposizione per la sfida di San Siro contro il Frosinone. Ancora lavoro differenziato, invece, per Ruben Loftus-Cheek. Tempi più lunghi per Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze, che non si rivedranno prima del 2027.
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