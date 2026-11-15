Dalla fondazione nel 1968 allo scioglimento del 15 novembre 2005: la storia della Fossa dei Leoni, primo gruppo ultras del Milan
Esattamente 21 anni fa, il 15 novembre 2005, la Fossa dei Leoni decideva di sciogliersi. Ripercorriamo la storia di un gruppo ultras che ha rivoluzionato il tifo organizzato in Italia e accompagnato il Milan per 37 anni.
1968, alla Rampa 18 nasce la Fossa dei LeoniTutto ha inizio a San Siro nel 1968 - anno dei movimenti studenteschi e delle lotte operaie - quando un gruppo di ragazzi milanisti sceglie la Rampa 18 (vecchi ingressi popolari) come punto di ritrovo. Una compagnia di giovani che vuole farsi sentire e distinguersi dagli altri spettatori: arrivano allo stadio con le maglie rossonere, le bandiere e sacchetti pieni di coriandoli da lanciare durante le partite. Sul primo striscione compare la scritta "Fossa dei Leoni - Rampa 18". Il nome richiama quello di un vecchio campo del Milan, ma anche la particolare posizione occupata dai ragazzi sugli spalti, che ricordava proprio una fossa di leoni. La Fossa viene riconosciuta come il primo vero gruppo ultras moderno nato in Italia.
Il trasferimento in Curva SudNel frattempo nascono nuove realtà, come le Brigate Rossonere e i Commandos Tigre. Dalla stagione 1971-72 lo striscione con la scritta Fossa dei Leoni si sposta sul rettilineo del secondo anello blu. Il 25 novembre 1973, in occasione di Milan-Juventus, il gruppo si trasferisce stabilmente in Curva Sud, dove rimane fino all'ultima apparizione del 2005. La Fossa contribuì a introdurre un modo nuovo di sostenere la squadra, basato su organizzazione, cori coordinati, trasferte e coreografie. L'inno ispirato a L'armata Brancaleone, con il celebre “Leoni armati stiam marciando”, divenne uno dei simboli più riconoscibili del gruppo.
Dalle grandi notti europee alla Serie BLa Fossa dei Leoni accompagna da protagonista l'ascesa del Milan nell'epopea di Silvio Berlusconi, contribuendo a rendere San Siro uno degli stadi più riconoscibili del panorama internazionale con cori, striscioni e coreografie spettacolari. Il gruppo vive anche i periodi più complicati del club: dalle retrocessioni in Serie B alle stagioni di ricostruzione. Il suo legame con il Milan, infatti, andava ben oltre i risultati. Non era una questione di vittorie, ma di appartenenza.
Novembre 2005: le tensioni e la decisione di sciogliersiDopo quasi quattro decenni si crea una spaccatura insanabile. Le tensioni esplodono in seguito ai fatti di Milan-Juventus, quando in Curva Sud vengono esposte bandiere sottratte ai Viking, gruppo ultras bianconero, che poi si vendicherà rubando la storica bandiera della Fossa. L'episodio alimenta forti contrasti all'interno della tifoseria milanista, in particolare nei rapporti con Brigate Rossonere e Commandos. Dopo una riunione in viale Bligny a Milano, La Fossa dei Leoni decide di interrompere la propria attività. L'ultima partita in cui comparve il suo striscione fu Milan-Udinese, disputata il 6 novembre 2005. Nei giorni successivi viene pubblicato il comunicato ufficiale, nel quale il gruppo annuncia la decisione di sciogliersi dopo aver riscontrato "divergenze incolmabili ed insanabili".
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