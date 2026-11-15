Esattamente 21 anni fa, il 15 novembre 2005, la Fossa dei Leoni decideva di sciogliersi. Ripercorriamo la storia di un gruppo ultras che ha rivoluzionato il tifo organizzato in Italia e accompagnato il Milan per 37 anni.

1968, alla Rampa 18 nasce la Fossa dei Leoni

Il trasferimento in Curva Sud

Dalle grandi notti europee alla Serie B

Novembre 2005: le tensioni e la decisione di sciogliersi

Tutto ha inizio a San Siro nel- anno dei movimenti studenteschi e delle lotte operaie - quando un gruppo di ragazzi milanisti sceglie la(vecchi ingressi popolari) come punto di ritrovo. Una compagnia di giovani che vuole farsi sentire e distinguersi dagli altri spettatori: arrivano allo stadio con le maglie rossonere, le bandiere e sacchetti pieni di coriandoli da lanciare durante le partite. Sul primo striscione compare la scritta. Il nome richiama quello di un, ma anche la particolareoccupata dai ragazzi sugli spalti, che ricordava proprio una fossa di leoni. La Fossa viene riconosciuta come ilNel frattempo nascono nuove realtà, come lee iDalla stagione 1971-72 lo striscione con la scrittasi sposta sul rettilineo del. Il 25 novembre 1973, in occasione di Milan-Juventus, il gruppo si trasferisce stabilmente in, dove rimane fino all'ultima apparizione del 2005. La Fossa contribuì a introdurre un modo nuovo di sostenere la squadra, basato su organizzazione, cori coordinati, trasferte e coreografie. L'inno ispirato a L'armata Brancaleone, con il celebre, divenne uno dei simboli più riconoscibili del gruppo.Laaccompagna da protagonista l'ascesa delnell'epopea dicontribuendo a rendereuno degli stadi più riconoscibili del panorama internazionale con cori, striscioni e coreografie spettacolari. Il gruppovive anche i periodi più complicati del club: dallealle stagioni di ricostruzione. Il suo legame con il, infatti, andava ben oltre i risultati. Non era una questione di vittorie, ma di appartenenza.Dopo quasi quattro decenni si crea una. Le tensioni esplodono in seguito ai fatti di Milan-Juventus, quandoL'episodio alimenta forti contrasti all'interno della tifoseria milanista, in particolare neiDopo una riunione in viale Bligny a Milano, Ladecide di interrompere la propria attività. L'ultima partita in cui comparve il suo striscione fu Milan-Udinese, disputata il 6 novembre 2005. Nei giorni successivi viene pubblicato il comunicato ufficiale, nel quale il gruppo annuncia la decisione di sciogliersi dopo aver riscontrato