Arrivano brutte notizie dal 'Matmut-Atlantique' di Bordeaux, dove sta andando in scena il match di Nations League tra Francia e Turchia. All'intervallo, Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia. Al suo posto, Zinedine Zidane ha inserito Guillaume Restes, estremo difensore del Tolosa. Nelle prossime ore il portiere del Milan sarà sottoposto ad esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio e stabilire il piano di recupero.

Milan, infortunio Maignan

Milan -Frosinone

-Frosinone Olympiacos- Milan (UEL)

(UEL) Cagliari- Milan

Milan -Parma

-Parma Milan -Sunderland (UEL)

-Sunderland (UEL) Napoli- Milan

Milan -Como

L'infortunio dipreoccupa il, atteso da un tour de force che lo vedrà impegnato in

Oltre a Maignan, anche il secondo portiere del Milan è ai box per infortunio: Pietro Terracciano non ha ancora recuperato dal problema alla spalla che lo tiene fermo da inizio ottobre. L'unica scelta a disposizione di Amorim resta Lorenzo Torriani, già titolare in Europa League contro il Ferencvaros e subentrato dopo l'espulsione del francese a Bournemouth.

L'ora di Torriani

Classe 2005,entra nel settore giovanile delall'età di 8 anni e nel 2024 debutta in prima squadra in occasione di un match di Champions League contro il Liverpool. Portiere dotato di ottima struttura fisica, è altolongilineo e muscolarmente ancora da costruire, ma già di grande personalità.toccherà a lui difendere i pali rossoneri nei prossimi impegni: un'occasione tanto stimolante quanto delicata.