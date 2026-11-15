Malick Cissé, ecco chi è l'ancora difensiva del Milan Futuro: caratteristiche perfette per Amorim

Sergio Navarro Barquero sta facendo un grandissimo lavoro alla guida del Milan Futuro: da sosta a sosta l'Under 23 rossonera ha trovato la quadra e ha svoltato a livello di risultati tanto che è in piena corsa per la promozione diretta in Serie C: nel girone B della Serie D i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo.

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Chi è El Hadji Malick Cissé: i numeri del talento del Milan Futuro

Presenze: 9.

9. Da titolare: 8.

8. Minuti in campo: 801.

801. Passaggi riusciti a partita: 42.9 (92%).

42.9 (92%). Porta inviolata (Clean sheet): 1.

1. Palloni recuperati per partita: 9.7.

9.7. Dribbling subiti per partita: 0.9.

0.9. Errori che hanno portato a un tiro: 5.

5. Duelli totali vinti: 7.1 (70%).

Caratteristiche tecniche e prospettive: perché Cissé è perfetto per Amorim

Ilarriva da tre vittorie consecutive nel mese di novembre:contro lacontro ilcontro la. Ecco le statistiche più interessanti: i rossoneri sono al momento secondi per gol fatti a quota, quarti per punti fatti in casa e in trasferta.nelle ultime cinque partite e non perdono da, conconcluse con almeno un gol messo a referto. I gol subiti sono statiParliamo proprio di uno dei talenti della difesa di Navarro ovvero El Hadji Malick Cissé : difensore centrale nato nela Dakar cresciuto calcisticamente nella. Illo ha prelevato nelper circa, da quel momento ha trovato spazio proprio con il. Ecco le sue statistiche più interessanti stagionali in(dal sito):Quello che impressiona sono ovviamente ie la percentuale suidi media: sintomo chesia un difensore dominante nei duelli fisici e non solo. In queste prime partite stagionali il giovane difensore rossonero ha mostrato comunque capacità di impostazione di qualità anche dal basso: deve migliorare su alcune scelte, anche perché Navarro gioca spesso e volentieri con la difesa altissima. Gli errori devono essere minimi mentre la concentrazione deve restare al massimo.

In Serie D sta dimostrando di avere il passo per recuperare anche contro gli attaccanti più veloci ed ha un ottimo tempismo sugli interventi e sulle chiusure in difesa. Sa giocare molto alto per trovare l'anticipo. Sa anche verticalizzare e uscire palla al piede contro il pressing e ha una certa eleganza con il pallone. Ovviamente deve ancora crescere (e il progetto Milan Futuro serve proprio a questo), ma sul campo sta dimostrando di avere tutte le caratteristiche che Amorim vuole da un suo difensore.