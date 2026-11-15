Malick Cissé, ecco chi è l'ancora difensiva del Milan Futuro: caratteristiche perfette per Amorim

Il Milan Futuro di Sergio Navarro corre verso la Serie C e mette in mostra il talento di Malick Cissé: statistiche, punti di forza e futuro con Amorim
Milan Futuro, Sala: "Entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Ringrazio la squadra per l'aiuto"
Sergio Navarro Barquero sta facendo un grandissimo lavoro alla guida del Milan Futuro: da sosta a sosta l'Under 23 rossonera ha trovato la quadra e ha svoltato a livello di risultati tanto che è in piena corsa per la promozione diretta in Serie C: nel girone B della Serie D i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo.
Chi è El Hadji Malick Cissé: i numeri del talento del Milan FuturoParliamo proprio di uno dei talenti della difesa di Navarro ovvero El Hadji Malick Cissé: difensore centrale nato nel gennaio 2008 a Dakar cresciuto calcisticamente nella Be Sport Academy di Dakar. Il Milan lo ha prelevato nel gennaio 2026 per circa 750.000 euro, da quel momento ha trovato spazio proprio con il Milan Futuro. Ecco le sue statistiche più interessanti stagionali in Serie D (dal sito Sofascore):
- Presenze: 9.
- Da titolare: 8.
- Minuti in campo: 801.
- Passaggi riusciti a partita: 42.9 (92%).
- Porta inviolata (Clean sheet): 1.
- Palloni recuperati per partita: 9.7.
- Dribbling subiti per partita: 0.9.
- Errori che hanno portato a un tiro: 5.
- Duelli totali vinti: 7.1 (70%).
Caratteristiche tecniche e prospettive: perché Cissé è perfetto per AmorimQuello che impressiona sono ovviamente i palloni recuperati e la percentuale sui duelli vinti di media: sintomo che Malick Cissé sia un difensore dominante nei duelli fisici e non solo. In queste prime partite stagionali il giovane difensore rossonero ha mostrato comunque capacità di impostazione di qualità anche dal basso: deve migliorare su alcune scelte, anche perché Navarro gioca spesso e volentieri con la difesa altissima. Gli errori devono essere minimi mentre la concentrazione deve restare al massimo.
In Serie D sta dimostrando di avere il passo per recuperare anche contro gli attaccanti più veloci ed ha un ottimo tempismo sugli interventi e sulle chiusure in difesa. Sa giocare molto alto per trovare l'anticipo. Sa anche verticalizzare e uscire palla al piede contro il pressing e ha una certa eleganza con il pallone. Ovviamente deve ancora crescere (e il progetto Milan Futuro serve proprio a questo), ma sul campo sta dimostrando di avere tutte le caratteristiche che Amorim vuole da un suo difensore.
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