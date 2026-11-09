Il Milan riceve una notizia importante in vista della ripresa del campionato. Strahinja Pavlović non risponderà alla convocazione della Serbia per gli impegni internazionali di novembre. Il difensore rossonero ha infatti deciso di restare in Italia per concentrarsi sul recupero dal problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime due partite.

Una scelta significativa anche in ottica Milan: Rúben Amorim spera di ritrovare il centrale alla ripresa della Serie A, quando i rossoneri saranno impegnati contro il Frosinone.

Pavlović salta la Serbia: priorità al recupero

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Pavlović non raggiungerà i compagni della Nazionale serba per le sfide di Nations League contro Germania e Grecia. Il difensore era stato inserito nella lista dei convocati dal commissario tecnico Veljko Paunović, ma ha scelto di rinunciare agli impegni internazionali per proseguire il percorso di recupero.

Il problema fisico accusato dopo il derby contro l'Inter gli ha già impedito di scendere in campo contro il Ferencváros in Europa League e contro il Genoa in campionato. L'obiettivo è evitare ulteriori rischi e tornare al meglio della condizione.

Amorim spera di riaverlo contro il Frosinone

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La pausa per le Nazionali rappresenta un'occasione preziosa per recuperare uno dei difensori più importanti della rosa rossonera. Amorim spera di poter contare nuovamente su Pavlović già per la sfida contro il Frosinone, in programma il 22 novembre, oppure per l'appuntamento successivo.Il centrale serbo non è però l'unico giocatore che il Milan spera di recuperare. Anchesono alle prese con problemi muscolari e puntano a rientrare dopo la sosta.

Per il tecnico portoghese sarebbe un'iniezione di fiducia ritrovare progressivamente alcuni elementi della rosa dopo un periodo complicato sul fronte degli infortuni. La rinuncia di Pavlović alla Serbia va proprio nella direzione di una gestione prudente: la priorità è tornare a disposizione del Milan senza forzare i tempi.