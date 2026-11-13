Gila è il migliore acquisto della Serie A? Il confronto con le big e il nome a sorpresa

Con il campionato fermo per la sosta Nazionali, Ruben Amorim ha concesso una settimana di pausa alla squadra. La ripresa degli allenamenti a Milanello è fissata per lunedì: all'appello mancheranno i giocatori impegnati con le rispettive selezioni e i sette infortunati, rimasti comunque a lavorare a Carnago per portare avanti il loro percorso di recupero. In questi giorni di stop c'è però chi ha scelto una gestione diversa.

Gila, allenamento ‘speciale’ a Barcellona

Infortuni Milan: le condizioni di Pavlovic, Tomori, Loftus-Cheek e Terracciano

Come riportato da 'Sky Sport', nonostante i giorni di riposo concessi da Amorim,Il difensore è tornato vicino a casa: nato a Santa Perpètua de Mogoda, in Catalogna, a venti chilometri da Barcellona, il classe 2000 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del, dove ha debuttato in prima squadra il 30 aprile 2022 nel 4-0 contro l'Espanyol.A Milanello, intanto, prosegue il lavoro dei sette indisponibili.spera di riavere qualcuno a disposizione già per la ripresa contro il Frosinone: il primo nome sulla lista è quello digiorno dopo giorno dopo il problema ai reni che gli ha fatto saltare le sfide con Ferencvaros e Genoa.

Restano invece da valutare Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori. Entrambi devono smaltire infortuni muscolari e nei prossimi giorni sosterranno nuovi esami per capire se saranno a disposizione il 22 novembre contro il Frosinone. Discorso simile per Pietro Terracciano, fermo da inizio ottobre per un problema alla spalla.

I lungodegenti

C’è anche chi ha bisogno di più tempo per tornare in campo. Peri tempi di recupero restano lunghi: nessuno dei tre rientrerà prima del 2027.