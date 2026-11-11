Rúben Amorim attende il rientro dei rossoneri a Milanello il 16 novembre: ottimismo per Fikayo Tomori, ma preoccupano le condizioni di Strahinja Pavlović
Milan, corridoio d'onore per Pavlovic dopo il rinnovo: le immagini esclusive da Milanello | VIDEO PM
Il tecnico del Milan, Rúben Amorim, ha concesso una lunga pausa ai pochi calciatori rossoneri rimasti a disposizione a Milanello in questa sosta delle Nazionali di novembre. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 16 novembre, giorno in cui l'allenatore portoghese spera di ricevere buone notizie dall'infermeria. L'obiettivo è verificare i progressi dei tanti lungodegenti in vista del tour de force che vedrà il Diavolo affrontare il Frosinone domenica 22 novembre e il Cagliari lunedì 30 novembre. Con, nel mezzo, la trasferta in Europa League in casa dell'Olympiacos di giovedì 26 novembre.
Rientri cruciali per Amorim: Tomori e Loftus-Cheek "vedono" il campoLe prime notizie positive per la retroguardia rossonera riguardano Fikayo Tomori. Il difensore inglese, inizialmente considerato un esubero, si sta rivelando una preziosa risorsa alternativa nelle rotazioni dei centrali e punta a strappare una convocazione già per la sfida interna contro i ciociari. Discorso simile per Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista ex Chelsea è quasi pronto al rientro e, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, scalda i motori per riprendersi un posto in mediana.
Il giallo Pavlović: stop in Nazionale e nuovi esami al reneSe per Tomori e Loftus-Cheek filtra ottimismo, la situazione si fa più complessa attorno a Strahinja Pavlović. Il centrale serbo classe 2001 è finito al centro di un focus del Corriere dello Sport oggi in edicola per via della sua mancata convocazione con la Serbia in Nations League, dove salterà i match contro Germania e Grecia. L'ex RB Salisburgo è stato frenato da un problema al rene non meglio specificato.
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