Il tecnico del Milan, Rúben Amorim, ha concesso una lunga pausa ai pochi calciatori rossoneri rimasti a disposizione a Milanello in questa sosta delle Nazionali di novembre. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 16 novembre, giorno in cui l'allenatore portoghese spera di ricevere buone notizie dall'infermeria. L'obiettivo è verificare i progressi dei tanti lungodegenti in vista del tour de force che vedrà il Diavolo affrontare il Frosinone domenica 22 novembre e il Cagliari lunedì 30 novembre. Con, nel mezzo, la trasferta in Europa League in casa dell'Olympiacos di giovedì 26 novembre.

Rientri cruciali per Amorim: Tomori e Loftus-Cheek "vedono" il campo

Il giallo Pavlović: stop in Nazionale e nuovi esami al rene

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Le prime notizie positive per la retroguardia rossonera riguardano. Il difensore inglese, inizialmente considerato un esubero, si sta rivelando una preziosa risorsa alternativa nelle rotazioni dei centrali e punta a strappare una convocazione già per la sfida interna contro i ciociari. Discorso simile per: il centrocampista ex Chelsea è quasi pronto al rientro e, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, scalda i motori per riprendersi un posto in mediana.Se per Tomori e Loftus-Cheek filtra ottimismo, la situazione si fa più complessa attorno a. Il centrale serbo classe 2001 è finito al centro di un focus del Corriere dello Sport oggi in edicola per via della sua mancata convocazione con la Serbia in Nations League, dove salterà i match contro Germania e Grecia. L'ex RB Salisburgo è stato frenato da unnon meglio specificato.Il numero 31 rossonero, che ha già dovuto saltare i recenti impegni contro il Ferencváros in Europa League e contro il Genoa a Marassi in Serie A, dovrà sottoporsi a ulteriorinei prossimi giorni. Sarà fondamentale comprendere la reale entità del problema e i tempi di recupero effettivi prima di poterlo riconsegnare al tecnico Amorim.