Pellegatti su Endrick: "Mi fa impazzire mi ricorda Pato". Occhio al futuro di Camarda e Comotto

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su "YouTube" della situazione attuale dell'attacco del Milan e in particolare di Endrick che ha giocato nella sfida tra Giappone e Brasile. Ecco il parere del giornalista:

"La traversa di Endrick una prodezza straordinaria, già me lo immagino a San Siro. La Roc Nation è l'agenzia di Endrick, spero che questa parentela possa aiutare il Milan. Io non escludo a questo punto anche un acquisto a titolo definitivo. Ma mi fa impazzire mi ricorda Pato".

Il legame tra Milan e Roc Nation: il fattore Yormark

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Il futuro di Camarda e Comotto: le parole di Pellegatti

"Per Camarda si parla di Monza e Pisa, mentre sembra che il Genoa possa pensare a Comotto. A me dispiacerebbe perderlo senza averlo mai visto, anche perché bisognerebbe prenderne altri di centrocampisti. Con De Rossi potrebbe fare bene".

C'è un rapporto importante tra ile lavisto che, nuovo amministratore delegato di, ha lavorato in passato proprio per Roc Nation e il suo fratello gemelloè oggi il presidente e CEO di, realtà direttamente coinvolta nella gestione della carriera di. Vedremo se questo rapporto potrà essere determinante nel caso in cui Endrick lasciasse ila gennaio.Non solo Endrick, Pellegatti ha parlato anche del possibile futuro di

Da capire quale sarà la scelta del Milan per quanto riguarda Comotto che ha bisogno di spazio e minuti per trovare continuità e crescere: fino a questo momento lo abbiamo visto molto poco, solo 4 minuti in Serie A e 14 in Europa League. Certo in caso di prestito servirebbe un rinforzo per la mediana che resterebbe con i soli Modric, Rabiot, Jashari e Musah, visto che Loftus-Cheek ha giocato praticamente solo sulla trequarti ed è ancora infortunato.