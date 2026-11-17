Nirash Perera dopo la vittoria del Milan Futuro contro la Virtus Verona: "Sto crescendo molto" | Video PM

Il Milan Futuro allenato da Sergio Navarro Barquero ha cambiato decisamente passo in questo ultimo periodo. La squadra si trova ora in piena corsa per la promozione diretta in Serie C: nel girone B della Serie D (prima della ripresa dopo la sosta) i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo.

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Chi è Nirash Perera: biografia e numeri stagionali in Serie D

Presenze totali: 8;

8; Presenze da titolare: 6;

6; Tiri totali a partita: 0.8;

0.8; Passaggi precisi a partita: 18.1 (76%);

18.1 (76%); Assist: 0;

0; Palloni recuperati a partita: 5.9;

5.9; Dribbling subiti a partita: 1.5;

1.5; Dribbling riusciti a partita: 0.4 (27%);

0.4 (27%); Totale duelli vinti a partita: 5.6 (49%).

Ruolo e caratteristiche tattiche di Nirash Perera

21 gol fatti e 15 subiti per l'rossonera che arriva alla sosta con tre vittorie consecutive nel mese di novembre: 2-3 contro la, 2-1 contro ile 3-0 contro la. La prima partita al rientro dalla pausa per le nazionali è in programma il 22 novembre in casa contro laTra i calciatori da continuare a tenere sotto controllo c'è anche Nirash Perera . Ecco chi è: nato il 2 gennaio 2007, possiede la doppia cittadinanza italiana e dello Sri Lanka ed è cresciuto nel vivaio rossonero mettendosi in mostra in particolare nel(65 presenze con 2 gol e 5 assist con l'Under 20 rossonera). Terzino sinistro, sta trovando tanta continuità con mister. Ecco i suoi numeri stagionali in Serie D dal sitoè un terzino sinistro molto moderno che sa giocare a tutta fascia, gioca a piede invertito visto che il suo piede forte è il destro. Per questo motivo sa anche rientrare verso il centro del campo per dialogare con i centrocampisti.

Dotato di grande rapidità, sa scattare molto bene e sfrutta la sua velocità per creare superiorità numerica sulla fascia. Bravo nel fraseggio anche sullo stretto, sa anche attaccare tagliando in mezzo al campo. Possiede un ottimo controllo orientato e una visione di gioco molto buona, specialmente per il livello della Serie D. Il suo impatto c'è anche in fase difensiva dove sa recuperare bene sfruttando la sua rapidità e la sua velocità.