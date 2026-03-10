Milan Futuro, Perera rinnova il contratto: avanti insieme

Nirash Perera, difensore classe 2007, ha firmato il rinnovo di contratto con il club rossonero: ecco il comunicato ufficiale diffuso dal Milan
Il Milan continua a investire sui giovani cresciuti all’interno del proprio settore giovanile, confermando la volontà di costruire il futuro partendo dai talenti formati in casa. In quest’ottica arriva una nuova firma che rafforza il progetto rossonero dedicato allo sviluppo delle promesse del vivaio.
Milan, Perera rinnova
Il club rossonero ha deciso di prolungare il contratto di Nirash Perera. Il difensore classe 2007 che da anni sta portando avanti il proprio percorso di crescita con la maglia del Milan. Il centrale, presente nel settore giovanile rossonero da ben nove stagioni, continuerà a far parte del progetto Milan Futuro. Ecco, di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club rossonero.