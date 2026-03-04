Il Milan blinda il portiere del futuro: Faccioli firma da professionista

Pianeta Milan
Milan, Faccioli firma il suo primo contratto da professionista: blindato un talento del vivaio rossonero

Pietro Faccioli, portiere classe 2009 cresciuto nelle giovanili rossonere, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan: ecco i dettagli
Il Milan continua a investire sul proprio vivaio e a blindare i talenti cresciuti all’interno del settore giovanile rossonero. Nella strategia del club, la valorizzazione dei profili più promettenti rappresenta un tassello centrale del progetto tecnico, con l’obiettivo di costruire in casa i protagonisti del futuro. In quest’ottica arriva un’altra firma significativa, che certifica il percorso di crescita di uno dei giovani più interessanti del panorama rossonero.

Milan, Faccioli firma il suo primo contratto da professionista

Come reso noto dal club attraverso un comunicato ufficiale, Pietro Faccioli ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il portiere classe 2009, cresciuto nelle giovanili rossonere, si aggregherà a Milan Futuro per il resto della stagione. Di seguito la nota ufficiale.

"AC Milan comunica che Pietro Faccioli ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il portiere, classe 2009 e da cinque stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

