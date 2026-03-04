Il Milan blinda il portiere del futuro: Faccioli firma da professionista

Il portiere classe 2009, cresciuto nelle giovanili rossonere, si aggregherà a Milan Futuro per il resto della stagione. Di seguito la nota ufficiale.
LEGGI ANCHE: Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus a cifre 'umane': Milan, ma lo hai mai voluto veramente?>>>
"AC Milan comunica che Pietro Faccioli ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il portiere, classe 2009 e da cinque stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA