Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: dimostrazione di forza contro i primi

Serie D, Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: il secondo tempo—
Il Milan Futuro comincia il secondo tempo con uno spirito diverso. Poco dopo il rientro in campo, i rossoneri vicini al pari con Ossola che calcia fuori dopo un bel passaggio a rimorchio di Magrassi. Al 60' arriva il pareggio rossonero con Vladimirov, lesto in area di rigore a trasformare un tiro di Ossola ribattuto in un gol da rapace d'area di rigore. Ancora i rossoneri dopo con due grandissime occasioni in pochi minuti. Prima Zukic di testa, poi Ossola che si divora un gol sullo splendido assist di Chaka Traorè. Nel finale i rossoneri ci provano ma la stanchezza e l'esperienza della Folgore Caratese portano la partita a finire sul risultato di 1-1.
Dopo un primo tempo completamente buttato, i rossoneri entrano nel secondo dimostrando da subito grande voglia e applicazione per ribaltare il match. Oddo deve essere fiero dei suoi ragazzi per la mentalità dimostrata nella seconda frazione della partita. Per quanto riguarda il risultato, i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più rispetto all'1-1 per il numero di occasioni non sfruttate nel secondo tempo.
