Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: dimostrazione di forza contro i primi

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno hanno pareggiato 1-1. In gol per i rossoneri Vladimirov. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.