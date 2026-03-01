Pianeta Milan
Milan Futuro-Folgore Caratese termina 1-1: Diavolo a due facce. Nel secondo tempo dimostrazione di forza

Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: dimostrazione di forza contro i primi
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Folgore Caratese, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il commento
Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno hanno pareggiato 1-1. In gol per i rossoneri Vladimirov. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.

Serie D, Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: il primo tempo

La partita comincia con un buon ritmo, ma nei primi 15' di gara sono poche le emozioni in campo. La prima vera occasione coincide col primo gol della partita. Biondini al 38' finalizza un contropiede perfetto della Folgore Caratese. Rossoneri, finora, impalpabili in fase offensiva. Pochi minuti dopo gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Capelli che sfiora il gol con un destro improvviso dopo un recupero palla alto ai danni di Karaca. Il primo tempo si chiude in svantaggio con qualche protesta rossonera per un giallo estratto a Cappelletti nel finale.

Serie D, Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: il secondo tempo

Il Milan Futuro comincia il secondo tempo con uno spirito diverso. Poco dopo il rientro in campo, i rossoneri vicini al pari con Ossola che calcia fuori dopo un bel passaggio a rimorchio di Magrassi. Al 60' arriva il pareggio rossonero con Vladimirov, lesto in area di rigore a trasformare un tiro di Ossola ribattuto in un gol da rapace d'area di rigore. Ancora i rossoneri dopo con due grandissime occasioni in pochi minuti. Prima Zukic di testa, poi Ossola che si divora un gol sullo splendido assist di Chaka Traorè. Nel finale i rossoneri ci provano ma la stanchezza e l'esperienza della Folgore Caratese portano la partita a finire sul risultato di 1-1.

Dopo un primo tempo completamente buttato, i rossoneri entrano nel secondo dimostrando da subito grande voglia e applicazione per ribaltare il match. Oddo deve essere fiero dei suoi ragazzi per la mentalità dimostrata nella seconda frazione della partita. Per quanto riguarda il risultato, i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più rispetto all'1-1 per il numero di occasioni non sfruttate nel secondo tempo.

