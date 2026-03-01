Pagelle Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: Traorè top. Ossola sprecone

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno pareggiato 1-1. In gol per i rossoneri Vladimirov. È stato un Milan Futuro a due facce. Nel primo tempo, nessuna occasione e lentezza nella manovra. Nel secondo, invece, si è visto un Milan Futuro con uno spirito completamente diverso fin dai primi minuti. Dopo il pari del 'Felice Chinetti' i rossoneri scivolano al quinto posto, a -1 dal Chievo secondo in classifica.
Pagelle Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: Chaka Traorè fuori categoria. Ossola spreca troppo
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Folgore Caratese, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco le pagelle
Mister Oddo: 6,5
Rossoneri scendono in campo spenti e senza spunti. Nell'intervallo cambia tutto e nella seconda metà di gara i rossoneri comandano contro i primi in classifica. La scelta di confermare i suoi titolarissimi ha pagato nel secondo tempo, in cui sono stati solamente due i cambi, peraltro nel recupero.
