Pagelle Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1: Traorè top. Ossola sprecone

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno pareggiato 1-1. In gol per i rossoneri Vladimirov. È stato un Milan Futuro a due facce. Nel primo tempo, nessuna occasione e lentezza nella manovra. Nel secondo, invece, si è visto un Milan Futuro con uno spirito completamente diverso fin dai primi minuti. Dopo il pari del 'Felice Chinetti' i rossoneri scivolano al quinto posto, a -1 dal Chievo secondo in classifica.