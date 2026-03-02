(Fonte acmilan.com) - È un pareggio buono e importante. Non mancava molto per vincere, ma può andare bene così. Milan Futuro impatta 1-1 nel big match di Serie D, spartendosi la posta con la Folgore Caratese. A Solbiate Arno, il gol di Vladimirov al 59' ha risposto a quello di Biondini al 38'. A parte il punto, prezioso e meritato, al cospetto della capolista del campionato, recuperando lo svantaggio, i rossoneri si portano anche a casa la reazione, il gioco e in generale la prestazione del secondo tempo. Dopo una prima frazione bloccata - nella quale si è inserito l'episodio negativo -, i ragazzi di Mister Oddo hanno spinto e convinto, brillando alla distanza.