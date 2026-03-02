Pianeta Milan
Milan Futuro, pari di carattere: 1-1 contro la Folgore Caratese

MILAN FUTURO

Milan Futuro, pari di carattere: 1-1 contro la Folgore Caratese

Milan Futuro, pari di carattere: 1-1 contro la Folgore Caratese - immagine 1
Nella giornata di ieri, il Milan di Massimo Oddo ha pareggiato 1-1 contro la Folgore Caratese: il resoconto del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri, il Milan di Massimo Oddo ha pareggiato 1-1 contro la Folgore Caratese, capolista del campionato. I rossoneri centrano il pareggio al 59esimo minuto di gioco grazie al gol di Vladimirov. Guardando la classifica, il Milan Futuro sale a quota 42 punti, arrivando al 5 posto ma solamente a -1 dal secondo. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - È un pareggio buono e importante. Non mancava molto per vincere, ma può andare bene così. Milan Futuro impatta 1-1 nel big match di Serie D, spartendosi la posta con la Folgore Caratese. A Solbiate Arno, il gol di Vladimirov al 59' ha risposto a quello di Biondini al 38'. A parte il punto, prezioso e meritato, al cospetto della capolista del campionato, recuperando lo svantaggio, i rossoneri si portano anche a casa la reazione, il gioco e in generale la prestazione del secondo tempo. Dopo una prima frazione bloccata - nella quale si è inserito l'episodio negativo -, i ragazzi di Mister Oddo hanno spinto e convinto, brillando alla distanza.

Prosegue il periodo incoraggiante dopo le vittorie con Breno (1-0) e Caldiero Terme (3-0). Il pari odierno consolida il cammino, stimolando ancora il gruppo per il prosieguo della stagione. La Folgore sta dominando il girone B ed è stata domata sia all'andata che al ritorno, il Diavolo esce rafforzato da questo pomeriggio. Dopo la 26ª giornata, Milan Futuro sale a quota 42 punti in classifica, scalando in 5ª posizione - complici i successi di Villa Valle e ChievoVerona - ma solo a -1 dal secondo. La zona playoff è più agguerrita che mai, nella prossima tappa sarà in programma l'esame a domicilio dell'Oltrepò.

LA CRONACA

Energia e vigore già dall'inizio. Al 5' Karaca impegna Salvalaggio, sembra un segnale incoraggiante invece rimane una delle rarissime finalizzazioni dell'intero primo tempo. Le squadre corrono e lottano, la gara è spesso spezzettata: la Folgore cerca di metterci maggiore aggressione, i rossoneri tengono botta provando a prevalere nel possesso. Al 34' Lops viene rimpallato. Al 38' la Caratese la sblocca all'improvviso: ripartenza in verticale nello spazio, Capelli crossa per Biondini che è libero di stoppare, calciare e segnare all'angolino. Al 40' pericoloso Capelli, botta di poco alto.

Comincia la ripresa e cambia lo scenario, Diavolo in grande pressing. Occasione al 53' con Magrassi che appoggia per Ossola, impreciso il suo mancino in diagonale. Al 54' ci prova Sala, non va. Al 59' arriva il pareggio: Vladimirov raccoglie un pallone vagante, scarta in bello stile nello stretto in piena area e poi appoggia all'angolino. Restiamo costantemente in attacco: al 63' Salvalaggio risolve una mischia, al 64' il portiere dice di no alla deviazione aerea di Zukić sugli sviluppi di angolo, al 66' il tocco volante e sottomisura di Ossola dopo la punizione di Traorè non inquadra il bersaglio. Al 79' Sardo non riesce a impattare bene, all'83' Traorè non impensierisce Salvalaggio. Fiato sospeso nel finale, una chance nel recupero per Forchignone fa calare il sipario.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-FOLGORE CARATESE 1-1

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukić, Karaca; Sala, Eletu, Sardo (46'st Lontani); Ossola, Magrassi (46'st Asanji), Traoré. A disp.: Longoni; Colombo, Dalpiaz, Minotti, Pagliei; Branca, Hodzic. All.: Oddo.

FOLGORE CARATESE (3-5-2): Salvalaggio; Samotti, Aprile, Lepore (41'st Pino); Bellia (41'st Masi), Lops, Castellano, Campani, Biondini (27'st Santarpia); Binous (12'st Forchignone), Capelli. A disp.: Spada; Vona; Piantoni, Tremolada; Gambino. All.: Belmonte.

Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia.

Gol: 38' Biondini (FC), 14'st Vladimirov (MF).

Ammoniti: 45' Cappelletti (MF), 45' Oddo (MF) dalla panchina, 11'st Castellano (FC), 22'st Salvalaggio (FC), 35'st Capelli (MF), 36'st Aprile (FC), 50'st Zukić (MF)

