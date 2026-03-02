Prosegue il periodo incoraggiante dopo le vittorie con Breno (1-0) e Caldiero Terme (3-0). Il pari odierno consolida il cammino, stimolando ancora il gruppo per il prosieguo della stagione. La Folgore sta dominando il girone B ed è stata domata sia all'andata che al ritorno, il Diavolo esce rafforzato da questo pomeriggio. Dopo la 26ª giornata, Milan Futuro sale a quota 42 punti in classifica, scalando in 5ª posizione - complici i successi di Villa Valle e ChievoVerona - ma solo a -1 dal secondo. La zona playoff è più agguerrita che mai, nella prossima tappa sarà in programma l'esame a domicilio dell'Oltrepò.
LA CRONACA
Energia e vigore già dall'inizio. Al 5' Karaca impegna Salvalaggio, sembra un segnale incoraggiante invece rimane una delle rarissime finalizzazioni dell'intero primo tempo. Le squadre corrono e lottano, la gara è spesso spezzettata: la Folgore cerca di metterci maggiore aggressione, i rossoneri tengono botta provando a prevalere nel possesso. Al 34' Lops viene rimpallato. Al 38' la Caratese la sblocca all'improvviso: ripartenza in verticale nello spazio, Capelli crossa per Biondini che è libero di stoppare, calciare e segnare all'angolino. Al 40' pericoloso Capelli, botta di poco alto.
Comincia la ripresa e cambia lo scenario, Diavolo in grande pressing. Occasione al 53' con Magrassi che appoggia per Ossola, impreciso il suo mancino in diagonale. Al 54' ci prova Sala, non va. Al 59' arriva il pareggio: Vladimirov raccoglie un pallone vagante, scarta in bello stile nello stretto in piena area e poi appoggia all'angolino. Restiamo costantemente in attacco: al 63' Salvalaggio risolve una mischia, al 64' il portiere dice di no alla deviazione aerea di Zukić sugli sviluppi di angolo, al 66' il tocco volante e sottomisura di Ossola dopo la punizione di Traorè non inquadra il bersaglio. Al 79' Sardo non riesce a impattare bene, all'83' Traorè non impensierisce Salvalaggio. Fiato sospeso nel finale, una chance nel recupero per Forchignone fa calare il sipario.
IL TABELLINO
MILAN FUTURO-FOLGORE CARATESE 1-1
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukić, Karaca; Sala, Eletu, Sardo (46'st Lontani); Ossola, Magrassi (46'st Asanji), Traoré. A disp.: Longoni; Colombo, Dalpiaz, Minotti, Pagliei; Branca, Hodzic. All.: Oddo.
FOLGORE CARATESE (3-5-2): Salvalaggio; Samotti, Aprile, Lepore (41'st Pino); Bellia (41'st Masi), Lops, Castellano, Campani, Biondini (27'st Santarpia); Binous (12'st Forchignone), Capelli. A disp.: Spada; Vona; Piantoni, Tremolada; Gambino. All.: Belmonte.
Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia.
Gol: 38' Biondini (FC), 14'st Vladimirov (MF).
Ammoniti: 45' Cappelletti (MF), 45' Oddo (MF) dalla panchina, 11'st Castellano (FC), 22'st Salvalaggio (FC), 35'st Capelli (MF), 36'st Aprile (FC), 50'st Zukić (MF)
