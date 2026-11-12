Christian Comotto guarda al futuro con ambizione e senza fretta. Il giovane centrocampista classe 2008 del Milan, impegnato con la Nazionale Italiana Under 20, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia al termine della sfida vinta dagli azzurri per 1-0 contro il Portogallo.

Milan, le parole di Comotto

"Siamo contenti, soprattutto anche per l'atteggiamento e per aver trovato magari dei minuti che ci mancavano e adesso è importante anche la prossima, continuare così e così almeno ce ne torniamo nei club contenti.

Una partita molto positiva per gli azzurrini, nella quale il gioiello rossonero è rimasto in campo per ben 58 minuti, schierato da mezzala sinistra nel 4-3-3 di Carmine Nunziata. Al termine del match, Comotto ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione fornita dalla squadra:

Successivamente, Comotto ha voluto commentare anche la paura legata ad alcuni possibili infortuni. Il campo, infatti, era particolarmente pesante, e la paura poteva frenare un po' lo spirito dei giovani italiani:

"Eravamo tutti uniti: eravamo 11 giocatori tutti uniti che hanno fatto il 100%, quindi la paura non c'è di farsi male, soprattutto quando si ha il controllo della partita va tutto bene, quindi bene così".

La parte più interessante, però, riguarda proprio l suo percorso in rossonero. nonostante il poco spazio in prima squadra, il giovane ha dimostrato di avere le idee chiare e di conoscere perfettamente il contesto nel quale si trova a crescere. Davanti a lui, infatti, ci sono giocatori dal calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot, ma questo non ridimensiona quelle che sono le sue ambizioni:

"Ma diciamo che sì, è anche vero, però è vero anche che ho 18 anni, sono al Milan. Davanti ho giocatori come Modric, Rabiot, quindi sono tranquillo, comunque. Ho esordito sia in Europa League che in Serie A. Ovvio che io voglio di più perché anche se sono al Milan, comunque, sono uno molto ambizioso, quindi adesso aspetto e spero di trovare più minutaggio e poi il resto si vedrà, però adesso sono concentrato al 100% sul Milan"