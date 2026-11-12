Dagli arrivi possibili di Malo Gusto e Van Dijk fino ai saluti di Camarda e i suoi possibili sostituti: ecco le notizie migliori della giornata di oggi
Galli: "Credo in Amorim. Ramos? Sempre dalla sua parte. I tifosi del Milan devono capire che..." | Video PM
Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Con la pausa delle Nazionali in corso, i rossoneri puntano gli occhi verso il mercato, sia di gennaio che di giugno, con Camarda verso l'addio: ma quali potrebbero essere i sostituti? Spazio anche alle voci legate a Malo Gusto e Virgil Van Dijk.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
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1. Tutto su Malo Gusto?Il Milan avrebbe messo nel mirino Malo Gusto, terzino Francese classe 2003 del Chelsea. Secondo quanto riferito da TeamTalk, il calciatore starebbe valutando il proprio futuro a Londra a causa dello scarso minutaggio concessogli da Enzo Maresca. Una situazione che potrebbe favorire un'eventuale partenza già a gennaio: i rossoneri, alla ricerca di rinforzi sulla fascia destra, avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire al meglio la situazione. L'operazione però potrebbe concretizzarsi grazie un prestito con diritto o obbligo di riscatto.
2. Terzino in arrivoIl Milan è alla ricerca di un terzino destro per gennaio, anche alla luce del passaggio alla difesa a quattro di Amorim, che in quella posizione è costretto ad adattare Mario Gila e Tomori. Oltre alle piste Athekame e Malo Gusto, nelle ultime ore è emerso il nome di Givairo Read, esterno classe 2006 olandese del Feyenoord, già seguito in passato dai rossoneri dopo le prestazioni nei playoff di Champions League nella stagione 24-25. Il giovane piace anche a diverse big europee, tra cui Bayern Monaco e diversi club di Premier League. La sua valutazione, però, si aggira attorno ai 30 milioni di euro.
3. Camarda, addio vicino? I nomi per sostituirloIl Milan sta valutando la cessione in prestito secco di Francesco Camarda nella sessione invernale di mercato. Nonostante il recente rinnovo fino al 2031, il classe 2008 ha trovato pochissimo spazio, collezionando solamente 6 presenze, di cui una da titolare senza gol e assist. La società di via Aldo Rossi vorrebbe garantirgli maggiore continuità, valutando per questo anche un'esperienza all'estero. Per sostituirlo, i rossoneri seguono due profili ben precisi: Niccoló Tresoldi, attaccante del Club Brugge valutato 50-60 milioni di euro, ed Endrick, in uscita dal Real Madrid.
4. Occasione Van DijkIl futuro di Van Dijk al Liverpool resta ancora da definire. Il difensore olandese, in scadenza nel giugno del 2027, non ha escluso una permanenza, ma ha aperto anche alla possibilità di valutare altre destinazioni. In assenza di rinnovo, il calciatore ha riferito di andarsene altrove. Una situazione da monitorare per il Milan Di Amorim, che aveva seguito il centrale già la scorsa estate. Un eventuale addio a parametro zero nel 2027 potrebbe rappresentare una vera e propria opportunità per i rossoneri, anche se ingaggio e richieste economiche restano degli ostacoli importanti da sormontare.
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