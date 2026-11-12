Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Con la pausa delle Nazionali in corso, i rossoneri puntano gli occhi verso il mercato, sia di gennaio che di giugno, con Camarda verso l'addio: ma quali potrebbero essere i sostituti? Spazio anche alle voci legate a Malo Gusto e Virgil Van Dijk.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1. Tutto su Malo Gusto?

2. Terzino in arrivo

3. Camarda, addio vicino? I nomi per sostituirlo

4. Occasione Van Dijk

Ilavrebbe messo nel mirinoterzino Francese classe 2003 delSecondo quanto riferito da TeamTalk, il calciatore starebbe valutando il proprio futuro a Londra a causa dello scarso minutaggio concessogli daUna situazione che potrebbe favorire un'eventuale partenza già a gennaio: i rossoneri, alla ricerca di rinforzi sulla fascia destra, avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire al meglio la situazione. L'operazione però potrebbe concretizzarsi grazie un prestito con diritto o obbligo di riscatto.Ilè alla ricerca di un terzino destro per gennaio, anche alla luce del passaggio alla difesa a quattro di Amorim, che in quella posizione è costretto ad adattareOltre alle pistenelle ultime ore è emerso il nome diesterno classe 2006 olandese delgià seguito in passato dai rossoneri dopo le prestazioni nei playoff dinella stagione 24-25. Il giovane piace anche a diverse big europee, tra cuie diversi club di Premier League. La sua valutazione, però, si aggira attorno aiIlsta valutando la cessione in prestito secco dinella sessione invernale di mercato. Nonostante il recente rinnovo fino al 2031, il classe 2008 ha trovato pochissimo spazio, collezionando solamente 6 presenze, di cui una da titolare senza gol e assist. La società di via Aldo Rossi vorrebbe garantirgli maggiore continuità, valutando per questo anche un'esperienza all'estero. Per sostituirlo, i rossoneri seguono due profili ben precisi:attaccante del Cvalutato 50-60 milioni di euro, edin uscita dal Real Madrid.Il futuro diresta ancora da definire. Il difensore olandese, in scadenza nel giugno del 2027, non ha escluso una permanenza, ma ha aperto anche alla possibilità di valutare altre destinazioni. In assenza di rinnovo, il calciatore ha riferito di andarsene altrove. Una situazione da monitorare per ilDi Amorim, che aveva seguito il centrale già la scorsa estate. Un eventuale addio a parametro zero nel 2027 potrebbe rappresentare una vera e propria opportunità per i rossoneri, anche se ingaggio e richieste economiche restano degli ostacoli importanti da sormontare.