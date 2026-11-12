Per Gianluigi Donnarumma, San Siro non sarà mai uno stadio come tutti gli altri. Per il capitano della Nazionale Italiana, il Giuseppe Meazza è l'impianto dove tutto è cominciato, dove a 16 anni ha esordito da titolare con la maglia del Milan e dove, col trascorrere degli anni, è passato da essere osannato a fischiato.

Milan, Donnarumma torna a San Siro

Coe ben sappiamo, il portiere italiano ha lasciato il club rossonero nell'estate del 2021 a parametro zero, decidendo di approdare al Paris Saint-Germain, club con cui rimase fino al 2025 prima di approdare alla corte del Manchester City. Questa scelta, però, non fu mai digerita del tutto dai tifosi rossoneri.

I ritorni a Milano sono sempre stati complicati per Donnarumma. Dalla semifinale di Nations League del 2021 contro la Spagna (dove fu fischiato a partire dal riscaldamento) fino alla contestazione con il lancio di banconote finte durante Milan-PSG del novembre 2023.

Nel frattempo, però Gigio è diventato il capitano della Nazionale Italiana, e ha vissuto anche delle stagioni molto difficili all'ombra della Tour Eiffel. La conquista ella Champions League nel 2025, con le parate decisive contro Liverpool e Inter, sembra aver chiuso qualsiasi tipo di discussione con i tifosi, ma pochi mesi dopo è arrivato l'addio anche con i francesi.

Questa sera Donnarumma farà ritorno a Milano con la fascia azzurra al braccio, e ritroverà davanti a sé una grande fetta del suo passato. Un ritorno molto particolare, in uno stadio che ha visto un bambino diventare uomo, uno dei portieri più forti al mondo, ma che ormai da diversi anni non è più casa sua.