Francesco Camarda è uno dei migliori prodotti sfornati dal settore giovanile del Milan negli ultimi anni, ma il passaggio nel calcio dei grandi si sta rivelando più complicato del previsto. Nonostante il recente rinnovo fino al 2031 e la fiducia estiva di Ruben Amorim, il futuro del classe 2008 sembra ormai segnato. Diversi club stanno monitorando attentamente la situazione, mentre la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare il sostituto ideale.

Calciomercato, Camarda via dal Milan a gennaio

Presenze (da titolare): 6 (1)

6 (1) Gol: 0

0 Assist: 0

0 Minuti in campo: 119

Le squadre interessate

Endrick o Tresoldi: chi sostituirà Camarda

Nicolò Tresoldi: Club Brugge, classe 2004

Club Brugge, classe 2004 Endrick: Real Madrid, classe 2006

Tresoldi

Caratteristiche tecniche: attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore.

attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore. Costo: 50/60 milioni di euro

50/60 milioni di euro Fattibilità dell'operazione: 40%

40% Concorrenza: Bayern Monaco, Manchester City, Arsenal, Juventus.

Endrick

Caratteristiche tecniche: può giocare come prima punta o sulla trequarti, dotato di un'ottima tecnica di base e grande velocità. Ha bisogno di giocare con continuità per sbloccare tutto il suo potenziale.

può giocare come prima punta o sulla trequarti, dotato di un'ottima tecnica di base e grande velocità. Ha bisogno di giocare con continuità per sbloccare tutto il suo potenziale. Costo: prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 50 e i 60 milioni di euro.

prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 50 e i 60 milioni di euro. Fattibilità dell'operazione: 35%

35% Concorrenza: Roma, Arsenal, Sporting.

Le indiscrezioni riportate dai principali esperti di mercato trovano conferma nelle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan:Nessuna cessione a titolo definitivo né diritto di riscatto, a Milanello sono ancora sicuri che il futuro del classe 2008 sarà in rossonero. A portare la società a prendere questa decisione è statodel centravanti:Nonostante i rumors su un possibile trasferimento in Serie B per trovare la via del gol con maggiore continuità,sembra destinato a restare in Serie A. L'idea del Milan è quella di girare il classe 2008 in prestito ad una. Negli ultimi giorni, però, c'è un'altra ipotesi che sta prendendo piede in Via Aldo Rossi:Sei mesi di erasmus per allontanarsi dalle pressioni del calcio italiano e ritrovare la continuità necessaria per completare il proprio percorso di crescita.Uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha chiuso l'annata 2025/2026 con, mentre nella stagione in corso è già a quotaSempre più vicino all'addio al, diversi club stanno monitorando attentamente la situazione. Ilè nella lista delle pretendenti, anche se la squadra più avanti in Italia - per ora - è la Roma.