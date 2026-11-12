Francesco Camarda è destinato a lasciare il Milan in prestito nella finestra invernale di calciomercato: dove potrebbe giocare e chi potrebbe sostituirlo
Camarda a Casa Milan per il rinnovo: "Sono molto contento" | VIDEO PM
Francesco Camarda è uno dei migliori prodotti sfornati dal settore giovanile del Milan negli ultimi anni, ma il passaggio nel calcio dei grandi si sta rivelando più complicato del previsto. Nonostante il recente rinnovo fino al 2031 e la fiducia estiva di Ruben Amorim, il futuro del classe 2008 sembra ormai segnato. Diversi club stanno monitorando attentamente la situazione, mentre la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare il sostituto ideale.
Calciomercato, Camarda via dal Milan a gennaioLe indiscrezioni riportate dai principali esperti di mercato trovano conferma nelle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan: a gennaio, Camarda dovrebbe lasciare il Milan in prestito secco. Nessuna cessione a titolo definitivo né diritto di riscatto, a Milanello sono ancora sicuri che il futuro del classe 2008 sarà in rossonero. A portare la società a prendere questa decisione è stato l'avvio di stagione complicato del centravanti:
- Presenze (da titolare): 6 (1)
- Gol: 0
- Assist: 0
- Minuti in campo: 119
Le squadre interessateNonostante i rumors su un possibile trasferimento in Serie B per trovare la via del gol con maggiore continuità, Camarda sembra destinato a restare in Serie A. L'idea del Milan è quella di girare il classe 2008 in prestito ad una squadra di medio-alta classifica. Negli ultimi giorni, però, c'è un'altra ipotesi che sta prendendo piede in Via Aldo Rossi: un'esperienza all'estero. Sei mesi di erasmus per allontanarsi dalle pressioni del calcio italiano e ritrovare la continuità necessaria per completare il proprio percorso di crescita.
Endrick o Tresoldi: chi sostituirà CamardaCi sono due nomi sulla lista del Milan:
- Nicolò Tresoldi: Club Brugge, classe 2004
- Endrick: Real Madrid, classe 2006
TresoldiUno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha chiuso l'annata 2025/2026 con 23 gol e 9 assist in 58 presenze, mentre nella stagione in corso è già a quota 14 reti in 17 partite.
- Caratteristiche tecniche: attaccante dinamico, forte nel gioco aereo, abile nella protezione palla e spietato in area di rigore.
- Costo: 50/60 milioni di euro
- Fattibilità dell'operazione: 40%
- Concorrenza: Bayern Monaco, Manchester City, Arsenal, Juventus.
EndrickSempre più vicino all'addio al Real Madrid, diversi club stanno monitorando attentamente la situazione. Il Milan è nella lista delle pretendenti, anche se la squadra più avanti in Italia - per ora - è la Roma.
- Caratteristiche tecniche: può giocare come prima punta o sulla trequarti, dotato di un'ottima tecnica di base e grande velocità. Ha bisogno di giocare con continuità per sbloccare tutto il suo potenziale.
- Costo: prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 50 e i 60 milioni di euro.
- Fattibilità dell'operazione: 35%
- Concorrenza: Roma, Arsenal, Sporting.
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