Il terzino destro olandese classe 2006 è in cima alla lista per la difesa a quattro di Rúben Amorim: i retroscena dai playoff di Champions e le alternative Zachary Athekame e Malo Gusto
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Non soltanto un nuovo difensore centrale e un nuovo attaccante tra le priorità del Milan nella prossima sessione invernale di calciomercato, ma anche un terzino destro di ruolo. Il motivo è squisitamente tattico: l'allenatore Rúben Amorim è passato stabilmente alla difesa a quattro e in quella porzione di campo il tecnico portoghese è costretto ad adattare talvolta Mario Gila, talvolta Fikayo Tomori. Accanto alle piste Zachary Athekame e Malo Gusto, in casa rossonera prende ora quota il profilo di Givairo Read del Feyenoord.
Da Zachary Athekame e Malo Gusto alla pista Givairo ReadC'è sempre la possibilità che il Milan provi a riportare a casa Zachary Athekame, attualmente in prestito secco all'Olympique Lione, con sei mesi di anticipo. Non è così scontato, però, che l'OL acconsenta a perdere — dopo l'allenatore Paulo Fonseca, tornato in patria per guidare lo Sporting Lisbona — anche uno dei suoi migliori giocatori in questa prima fase di stagione. Non esistono, infatti, clausole contrattuali che consentano al Diavolo di interrompere anticipatamente il periodo di prestito.
Ecco, dunque, che accanto all'opzione Malo Gusto del Chelsea — di cui vi abbiamo parlato in mattinata visto quanto emerso nelle ultime ore dalle indiscrezioni di calciomercato dei britannici di 'TeamTALK' — è spuntata con forza la candidatura di Givairo Read: un nome avanzato nella mattina di ieri da 'TuttoMercatoWeb' e rilanciato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola.
Il retroscena Champions contro Rafael Leão e le big europee sulle sue tracceGivairo Read, esterno difensivo olandese classe 2006, piace alla dirigenza del Milan già da un bel po' di tempo. Il Diavolo ha infatti iniziato a seguirlo con grande attenzione sin da quando, nella stagione 2024-2025, annullò letteralmente Rafael Leão nel doppio confronto dei playoff di Champions League contro il suo Feyenoord (0-1 al 'de Kuip' di Rotterdam e 1-1 a 'San Siro').
Il talento 'oranje' — seguito nel recente passato in Italia anche da Inter e Roma — è però finito sul taccuino di vari club della Premier League inglese, oltre che su quello del Bayern Monaco.
Prezzo e numeri stagionali di Givairo Read al FeyenoordPertanto, se il Milan vorrà davvero puntare con decisione su Givairo Read già a gennaio per consegnare ad Amorim un padrone naturale della corsia destra, dovrà accelerare i tempi e, presumibilmente, sborsare un assegno importante. Si parla, infatti, di una valutazione di ben 30 milioni di euro per il suo cartellino.
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