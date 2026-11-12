Non soltanto un nuovo difensore centrale e un nuovo attaccante tra le priorità del Milan nella prossima sessione invernale di calciomercato, ma anche un terzino destro di ruolo. Il motivo è squisitamente tattico: l'allenatore Rúben Amorim è passato stabilmente alla difesa a quattro e in quella porzione di campo il tecnico portoghese è costretto ad adattare talvolta Mario Gila, talvolta Fikayo Tomori. Accanto alle piste Zachary Athekame e Malo Gusto, in casa rossonera prende ora quota il profilo di Givairo Read del Feyenoord.

Da Zachary Athekame e Malo Gusto alla pista Givairo Read

C'è sempre la possibilità che ilprovi a riportare a casa, attualmente in prestito secco all', con sei mesi di anticipo. Non è così scontato, però, che l'OL acconsenta a perdere — dopo l'allenatore, tornato in patria per guidare lo— anche uno dei suoi migliori giocatori in questa prima fase di stagione. Non esistono, infatti, clausole contrattuali che consentano al Diavolo di interrompere anticipatamente il periodo di prestito.

Ecco, dunque, che accanto all'opzione Malo Gusto del Chelsea — di cui vi abbiamo parlato in mattinata visto quanto emerso nelle ultime ore dalle indiscrezioni di calciomercato dei britannici di 'TeamTALK' — è spuntata con forza la candidatura di Givairo Read: un nome avanzato nella mattina di ieri da 'TuttoMercatoWeb' e rilanciato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola.

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, esterno difensivo olandese classe 2006, piace alla dirigenza del Milan già da un bel po' di tempo. Il Diavolo ha infatti iniziato a seguirlo con grande attenzione sin da quando, nella stagione, annullò letteralmentenel doppio confronto dei playoff dicontro il suoal 'de Kuip' di Rotterdam ea 'San Siro').

Il talento 'oranje' — seguito nel recente passato in Italia anche da Inter e Roma — è però finito sul taccuino di vari club della Premier League inglese, oltre che su quello del Bayern Monaco.

Prezzo e numeri stagionali di Givairo Read al Feyenoord

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Pertanto, se ilvorrà davvero puntare con decisione su Givairo Read già a gennaio per consegnare ad Amorim un padrone naturale della corsia destra, dovrà accelerare i tempi e, presumibilmente, sborsare un assegno importante. Si parla, infatti, di una valutazione di benper il suo cartellino.Una cifra giustificata dal rendimento straordinario offerto dal classe 2006 in questa prima parte di annata: finora, Read ha collezionatocomplessive tra(12) e(4), per un totale disul terreno di gioco, mettendo a referto ben