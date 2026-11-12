Si parla molto, in questi giorni di sosta per le Nazionali, di calciomercato del Milan e, in particolare, della necessità del club rossonero di intervenire per rinforzare — sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista qualitativo — la rosa a disposizione dell'allenatore portoghese Rúben Amorim in vista del prosieguo della Serie A. Le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola sono tutte per Nicolò Tresoldi del Bruges ed Endrick del Real Madrid, ma l'attacco non sarà l'unico settore di campo in cui il Diavolo ha previsto un innesto. Alla corte di Amorim, infatti, arriveranno anche un nuovo difensore centrale e un nuovo laterale.

Il sogno Gonçalo Inácio e il nodo tattico in casa Milan

Per quanto riguarda la difesa, presumibilmente, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, iltornerà sul suo grande sogno estivo:, classe 2001 dello. Amorim lo conosce alla perfezione, per averlo lanciato con la maglia dei 'Leões' e per averlo successivamente guidato per anni con ottimi risultati.

Il Milan non è riuscito a prenderlo 'last minute' nella sessione estiva di trattative e ci riproverà adesso, in vista della seconda parte di stagione. Occhio, però, perché secondo la 'rosea' al momento all'interno del club rossonero non c'è una visione comune sulla valutazione dell'investimento.

Gonçalo Inácio è un mancino che ha giocato, nella sua carriera, per la maggior parte delle volte da braccetto sinistro nella difesa a tre, mentre ai rossoneri, ora come ora, servirebbe più un difensore di piede destro che possa giocare sia da braccetto destro nella retroguardia a tre sia da centrale puro a tre e a quattro.

L'alternativa Pierre-Ismaëlo Ganiou dal RC Lens

Ecco perché non vanno esclusi a priori, dal taccuino di calciomercato del Milan, altri candidati più 'naturali' al ruolo richiesto dallo staff tecnico. Come, per esempio,, classe 2005 del. Il giocatore piace da tanto tempo a Casa Milan e il rinnovo del suo contratto con i 'Sangue e Oro', arrivato lo scorso agosto, non è visto in casa rossonera come una pietra tombale sul suo possibile trasferimento.

Per trasformare l'interesse in trattativa concreta andranno, però, eventualmente riallacciati i rapporti con il club francese, visto che il Milan non ha più parlato con il RC Lens di Ganiou dopo i primi approcci esplorativi della scorsa estate.

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Ma sulla lista delc'è anche un altro profilo molto interessante per rapporto qualità-prezzo:, altro classe 2005, gigante senegalese diche milita in Belgio, nell'capolista del campionato.Anche lui ha rinnovato da poco il proprio contratto fino al, blindando formalmente il suo futuro con il club belga, ma secondo le ultime indiscrezioni può andare via già nella finestra di gennaio per una cifra tutto sommato accessibile: appena