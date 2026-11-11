La svolta tattica impressa da Rúben Amorim al Milan sta ridefinendo le strategie in vista del calciomercato invernale che aprirà il 28 dicembre. Sebbene il tecnico portoghese fosse arrivato in rossonero con l'intenzione di proporre il suo iconico 3-4-2-1, l'evoluzione delle settimane ha spinto il Diavolo verso una più sicura linea difensiva a quattro. Nel fluido passaggio tra il 4-2-3-1 e il 4-4-1-1, è emerso però un chiaro problema di organico sulla corsia di destra, dove la cessione estiva in prestito di Zachary Athekame all'Olympique Lione ha costretto all'adattamento i centrali Mario Gila e Fikayo Tomori.

Emergenza terzino destro: il Milan piomba sul gioiello Givairo Read

Per colmare questa lacuna strutturale, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino un rinforzo di prospettiva ma già pronto per i grandi palcoscenici. Secondo quanto rivelato da TuttoMercatoWeb, il Milan sta seguendo con estrema attenzione, promettente terzino olandese classe 2006 in forza ale stabilmente nel giro della Nazionale 'oranje'.

Il profilo del giovane difensore non è affatto nuovo agli scout di Via Aldo Rossi. I radar del Milan si sono accesi sin dal doppio confronto in Champions League del febbraio 2025, quando un giovanissimo Read impressionò l'Europa intera riuscendo ad annullare completamente sul campo Rafael Leão. Un biglietto da visita che nel recente passato ha attirato anche le attenzioni di Roma e Inter (poi virate su Nahuel Molina e Djed Spence) e che tiene tuttora vigile il Bayern Monaco per il futuro.

Le cifre dell'affare con il Feyenoord e i numeri stagionali di Read

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Strappare il talento classe 2006 al club di Rotterdam non sarà affatto una missione semplice. La squadra olandese, guidata in panchina da Giovanni van Bronckhorst, considera Read un elemento insostituibile e forte di un contratto a lungo termine valido fino al. La valutazione di partenza fissata dal Feyenoord per far partire il proprio gioiello non è inferiore aiA testimonianza della sua centralità nel progetto tecnico degli olandesi parlano i numeri di questa prima parte di stagione: Read ha già collezionatotrascorsi sul terreno di gioco. Nonostante l'elevata complessità economica dell'operazione e la concorrenza internazionale, il Milan potrebbe un tentativo concreto a gennaio per regalare ad Amorim lo specialista difensivo tanto richiesto.