Nella sessione invernale di calciomercato del Milan, che prenderà il via il 28 dicembre 2026 per chiudersi il 1° febbraio 2027, il club di Via Aldo Rossi sarà certamente tra i grandi protagonisti della Serie A. La dirigenza rossonera ha infatti deciso di intervenire in tre precisi settori del campo per completare la rosa di Rúben Amorim: arriveranno un nuovo difensore centrale, un nuovo attaccante e un altro laterale. E proprio sulla fascia destra emergono ora i nomi di Zachary Athekame, Diogo Dalot e Givairo Read.

Emergenza a destra: il peso degli infortuni e la difesa a quattro di Amorim

Nello specifico, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i brutti infortuni occorsi a— entrambi attesi al rientro soltanto a febbraio inoltrato — unitamente al passaggio sempre più stabile allaadottato dall'allenatore, hanno convinto il Diavolo della necessità assoluta di inserire un rinforzo affidabile sulla corsia di destra.

A sinistra, del resto, con Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán i rossoneri sono numericamente coperti e prenderebbero in considerazione un'operazione esclusivamente in caso di cessione del terzino ecuadoriano ex Brighton e Villarreal. Sulla destra, invece, chi può arrivare a gennaio? Per la 'rosea', la prima idea del Milan consiste nel riportare subito a casa Zachary Athekame.

Il nodo Zachary Athekame: numeri top al Lione ma manca la clausola

Il terzino destro svizzero, classe 2004, si trova attualmente in prestito secco all'ed è stato protagonista, sotto la guida dell'ex tecnico rossonero, di una prima parte di stagione estremamente positiva:complessive tra Ligue 1, preliminari di Champions League ed Europa League, arricchite daingiocati.

Ora, però, lo scenario in Francia è cambiato: Fonseca ha lasciato la panchina dell'OL (firmando per lo Sporting Lisbona, squadra di cui è sempre stato tifoso) e il club francese ha ingaggiato al suo posto l'allenatore spagnolo Carlos Vicens. Il Milan medita di interrompere il prestito ai 'Gônes' con sei mesi di anticipo, ma nel contratto siglato in estate non è presente alcuna clausola di richiamo. Pertanto, in ballo ci sono delicati equilibri di forma e di rapporti diplomatici tra club che non garantiscono affatto ai rossoneri di poter riprendere il giocatore prima del termine dell'attuale stagione.

Le alternative sul mercato: il ritorno di Diogo Dalot o il talento Givairo Read

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Diogo Dalot (Manchester United) : classe 1999, il nazionale portoghese conosce già perfettamente l'ambiente di Milanello, avendo indossato la maglia rossonera — in prestito proprio dai 'Red Devils' — nella stagione 2020-2021 .

: classe 1999, il nazionale portoghese conosce già perfettamente l'ambiente di Milanello, avendo indossato la maglia rossonera — in prestito proprio dai 'Red Devils' — nella stagione . Givairo Read (Feyenoord): giovanissimo talento olandese, classe 2006, di proprietà del club di Rotterdam, che nella stagione 2024-2025 aveva già impressionato gli osservatori e i tifosi rossoneri nel doppio confronto dei playoff di Champions League disputato tra il 'de Kuip' e San Siro.

Ecco perché il quotidiano sportivo nazionale affianca ad Athekame altri due profili molto graditi alla dirigenza delnel ruolo di terzino destro, entrambi potenzialmente spendibili nella finestra invernale di trattative: