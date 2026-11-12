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CALCIOMERCATO MILAN

Le porte della finestra invernale di calciomercato apriranno il prossimo 2 gennaio e il Milan non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. La rivoluzione cominciata in estate proseguirà come da programma, ma a coadiuvare Ruben Amorim e Gerry Cardinale ci saranno i nuovi innesti in dirigenza: Markus Krösche e un direttore sportivo (si parla di Timmo Hardung). Ci sono tre reparti in cui sarà necessario intervenire:

Difesa

Corsie

Attacco

Nelle prossime slide potete trovare la lista dei profili monitorati dal Milan, accompagnata da un'analisi su caratteristiche tecniche, costi e fattibilità delle operazioni.

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