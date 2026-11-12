Il mercato di gennaio si avvicina: gli obiettivi del Milan e la strategia di Gerry Cardinale per rinforzare la squadra a disposizione di Ruben Amorim

Matteo Chini
- Milano
Analisi di Luigi Garlando e Marco Guidi de 'La Gazzetta dello Sport' nel podcast 'La Tripletta' sul Milan di Rúben Amorim

Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN

Le porte della finestra invernale di calciomercato apriranno il prossimo 2 gennaio e il Milan non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. La rivoluzione cominciata in estate proseguirà come da programma, ma a coadiuvare Ruben Amorim e Gerry Cardinale ci saranno i nuovi innesti in dirigenza: Markus Krösche e un direttore sportivo (si parla di Timmo Hardung). Ci sono tre reparti in cui sarà necessario intervenire:

  • Difesa
  • Corsie
  • Attacco

Nelle prossime slide potete trovare la lista dei profili monitorati dal Milan, accompagnata da un'analisi su caratteristiche tecniche, costi e fattibilità delle operazioni.

Calciomercato Milan, di cosa ha bisogno Amorim

PROSSIMA SLIDE >>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti