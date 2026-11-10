Il prossimo lunedì 28 dicembre aprirà ufficialmente i battenti la sessione invernale di calciomercato e, per quella data, il Milan conta di avere già operativo Markus Krösche nel ruolo di nuovo Head of Football. Il dirigente tedesco classe 1980, che ha lasciato la carica di direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte da qualche settimana, si appresta a diventare un rinforzo di qualità all'interno del management del club di via Aldo Rossi.

I dettagli del contratto di Krösche e l'arrivo anticipato a Milano

L'effetto domino con l'Eintracht: spunta l'ipotesi Timmo Hardung

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La posizione dell'Eintracht : inizialmente il club ha annunciato un aumento dei poteri per Hardung nell'area tecnica dopo l'addio di Krösche.

: inizialmente il club ha annunciato un aumento dei poteri per Hardung nell'area tecnica dopo l'addio di Krösche. Il nuovo innesto: la società tedesca ha però ufficializzato l'ingaggio di Joti Chatzialexiou (ex Norimberga), che dal 1° febbraio 2027 assumerà la carica di DS e membro esecutivo del board.

Sebbene l'accordo decorra ufficialmente dal 1° gennaio 2027, Krösche inizierà a muovere i primi passi operativi con l'ambiente rossonero già prima di quella data. L'obiettivo è stabilirsi fisicamente a Milano nei giorni immediatamente precedenti per pianificare la campagna trasferimenti invernale del Diavolo. Per liberarlo dal vincolo contrattuale con l'Eintracht Francoforte (scadenza originaria 30 giugno 2028), la proprietà guidata daverserà un indennizzo compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro.Krösche andrà a integrarsi nel team di lavoro dirigenziale già operativo a Casa Milan, ma non è escluso che possa portare con sé qualche uomo di fiducia. Il nome caldo in questo senso è quello di, suo braccio destro e direttore sportivo durante l'esperienza a Francoforte. Lo scenario all'interno del club tedesco si sta muovendo rapidamente attraverso tappe ben definite:

Qualora questo ribaltamento di ruoli spingesse Hardung a non proseguire il suo percorso con le 'Aquile', le probabilità di un suo clamoroso ricongiungimento con Krösche al Milan diventerebbero decisamente elevate.