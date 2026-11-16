Cardinale chiaro: il primo obiettivo per la difesa resta Gonçalo Inácio. Ecco la richiesta dello Sporting

Il Milan continua con il suo lavoro sul mercato e a gennaio sono previsti almeno due colpi: uno in attacco con Tresoldi ed Endrick tra i preferiti in assoluto e uno in difesa, con il nome di Gonçalo Inácio dello Sporting che resta il primo obiettivo.

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L'emergenza in difesa e la posizione di Cardinale su Gonçalo Inácio

Come scrive "La Gazzetta dello Sport" la speranza del club è quella di recuperare siasiain vista della partita contro il Frosinone questa domenica, mentrepotrebbe tornare a gennaio.La difesa resta comunque un reparto molto corto epotrebbe essere un titolare aggiunto per: c'è già l'appoggio del giocatore per il suo passaggio in rossonero e la stima reciproca con l'allenatore.

Cardinale ha già dichiarato Gonçalo Inácio come obiettivo primario per la difesa, ma il prezzo resta tra i 40 e i 45 milioni di euro.

In estate il Milan non è riuscito a chiudere il colpo per la difesa e l'aggiunta nel reparto resta molto importante: Ruben Amorim da ottobre sta lottando con tanti infortuni e le alternative nel reparto sono nulle, tanto è vero che Koni De Winter le ha giocate tutte fino a questo momento.

Le caratteristiche tecniche e i numeri in Champions League

conosce benissimovisto che è stato il suo allenatore alloqualche stagione fa: al Milan porterebbe qualità di gestione del pallone dal basso, grandi doti per quanto riguarda l'impostazione del gioco, sa giocare bene contro la pressione e sa uscire benissimo in progressione palla al piede. Tutte qualità assolutamente apprezzate daper il ruolo di difensore centrale.

Questi i suoi numeri in Champions League in questa stagione (da Sofascore):