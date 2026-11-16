Cardinale chiaro: il primo obiettivo per la difesa resta Gonçalo Inácio. Ecco la richiesta dello Sporting

Il Milan prepara due colpi a gennaio tra attacco e difesa: Endrick e Tresoldi davanti, il vero obiettivo per la retroguardia è Gonçalo Inácio. I dettagli
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan continua con il suo lavoro sul mercato e a gennaio sono previsti almeno due colpi: uno in attacco con Tresoldi ed Endrick tra i preferiti in assoluto e uno in difesa, con il nome di Gonçalo Inácio dello Sporting che resta il primo obiettivo.
L'emergenza in difesa e la posizione di Cardinale su Gonçalo InácioLa difesa resta comunque un reparto molto corto e Gonçalo Inácio potrebbe essere un titolare aggiunto per Ruben Amorim: c'è già l'appoggio del giocatore per il suo passaggio in rossonero e la stima reciproca con l'allenatore.
Cardinale ha già dichiarato Gonçalo Inácio come obiettivo primario per la difesa, ma il prezzo resta tra i 40 e i 45 milioni di euro.
In estate il Milan non è riuscito a chiudere il colpo per la difesa e l'aggiunta nel reparto resta molto importante: Ruben Amorim da ottobre sta lottando con tanti infortuni e le alternative nel reparto sono nulle, tanto è vero che Koni De Winter le ha giocate tutte fino a questo momento.
Le caratteristiche tecniche e i numeri in Champions LeagueGonçalo Inácio conosce benissimo Amorim visto che è stato il suo allenatore allo Sporting qualche stagione fa: al Milan porterebbe qualità di gestione del pallone dal basso, grandi doti per quanto riguarda l'impostazione del gioco, sa giocare bene contro la pressione e sa uscire benissimo in progressione palla al piede. Tutte qualità assolutamente apprezzate da Ruben Amorim per il ruolo di difensore centrale.
Questi i suoi numeri in Champions League in questa stagione (da Sofascore):
- 4 partite giocate da titolare con 77.3 tocchi di media a partita.
- 55.5 (89%) di passaggi precisi a partita.
- 2.0 palloni recuperati a partita.
- 4.5 (62%) di duelli vinti a partita.
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