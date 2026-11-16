Pellegatti: "Diego Moreira è devastante, diverte. Infortunio di Maignan? Ecco cosa mi hanno detto"

Milan, il punto di Pellegatti tra campo e mercato: l'elogio a Diego Moreira dopo Belgio-Italia, la cessione di Comotto al Genoa e gli esami per Maignan
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle ultime novità in casa Milan parlando della vittoria del Belgio contro l'Italia con un grandissimo Diego Moreira. Ecco il suo pensiero su "YouTube":
"Diego Moreira è stato devastante. Theo Hernandez aveva bisogno di 20 metri per staccare l'avversario. Moreira prende spazio anche nei primi passi. Van Bommel a fine partita ha detto che è un po' matto, ma è un grande giocatore. Non pensavo che nel giro di due mesi diventasse così spettacolare. Bravo il Milan a pescarlo, è uno di quei giocatori che ti riempie il cuore, stupisce, diverte e regala spettacolo".
L'esterno rossonero è stato imprendibile per la difesa dell'Italia giocando a destra, con un Doku anch'esso imprendibile a sinistra. Una coppia irresistibile per la Nazionale di Mancini che ha sofferto tantissimo la qualità dalla mediana in su del Belgio. La sensazione è che con Moreira il Milan abbia fatto davvero jackpot.
Il retroscena di mercato su Comotto e l'allarme infortunio per MaignanSpazio anche al mercato con Pellegatti che parla di un Comotto sempre più vicino al passaggio al Genoa in estate.
"Per Maignan dalla Francia mi dicono sia un problema all'anca e non alla coscia, non dovrebbe essere grave, ma oggi dovrebbero esserci gli esami".
Vedremo le vere condizioni fisiche del portiere francese: sarebbe ovviamente importantissimo per Ruben Amorim non perdere il suo capitano che sta giocando molto bene in questo inizio di stagione ed è sempre uno dei calciatori più decisivi del Milan.
AGGIORNAMENTO
Come rivela l'Equipe questa mattina, lo staff medico della Francia ha già contattato il medico del Milan per aggiornarlo sulle condizioni del numero 1. Oggi Mike si sottoporrà a degli accertamenti direttamente col Milan. Si tratta, come svelato da Pellegatti, di un problema all'anca.
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