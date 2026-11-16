Pellegatti: "Diego Moreira è devastante, diverte. Infortunio di Maignan? Ecco cosa mi hanno detto"

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle ultime novità in casa Milan parlando della vittoria del Belgio contro l'Italia con un grandissimo Diego Moreira. Ecco il suo pensiero su "YouTube":

"Diego Moreira è stato devastante. Theo Hernandez aveva bisogno di 20 metri per staccare l'avversario. Moreira prende spazio anche nei primi passi. Van Bommel a fine partita ha detto che è un po' matto, ma è un grande giocatore. Non pensavo che nel giro di due mesi diventasse così spettacolare. Bravo il Milan a pescarlo, è uno di quei giocatori che ti riempie il cuore, stupisce, diverte e regala spettacolo".

L'esterno rossonero è stato imprendibile per la difesa dell'Italia giocando a destra, con un Doku anch'esso imprendibile a sinistra. Una coppia irresistibile per la Nazionale di Mancini che ha sofferto tantissimo la qualità dalla mediana in su del Belgio. La sensazione è che con Moreira il Milan abbia fatto davvero jackpot.

Il retroscena di mercato su Comotto e l'allarme infortunio per Maignan

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"Per Maignan dalla Francia mi dicono sia un problema all'anca e non alla coscia, non dovrebbe essere grave, ma oggi dovrebbero esserci gli esami".

Spazio anche al mercato conche parla di unsempre più vicino al passaggio alin estate.Chiusura poi sull'infortunio di Maignan , uscito a fine primo tempo della partita traper una botta alla coscia subita poco prima. Ecco quanto svelato da

Vedremo le vere condizioni fisiche del portiere francese: sarebbe ovviamente importantissimo per Ruben Amorim non perdere il suo capitano che sta giocando molto bene in questo inizio di stagione ed è sempre uno dei calciatori più decisivi del Milan.

AGGIORNAMENTO

Come rivela l'Equipe questa mattina, lo staff medico della Francia ha già contattato il medico del Milan per aggiornarlo sulle condizioni del numero 1. Oggi Mike si sottoporrà a degli accertamenti direttamente col Milan. Si tratta, come svelato da Pellegatti, di un problema all'anca.