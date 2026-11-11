Diego Moreira parla dal ritiro del Belgio: i retroscena sul derby vinto 3-1, l'eredità di Ricardo Kaká e l'emergenza infortuni nel Milan di Rúben Amorim

Daniele Triolo
- Milano
Moreira, il segreto della sua prestazione contro l'Inter sta nei parastinchi

I parastinchi 'speciali' di Moreira e non solo: dietro le quinte del derby Milan-Inter | Video

L'impatto di Diego Moreira sul pianeta Milan è stato devastante. Acquistato la scorsa estate dal proprietario Gerry Cardinale dallo Strasburgo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, l'esterno offensivo belga ci ha messo pochissimo a prendersi le chiavi dell'attacco di Rúben Amorim. Prestazioni d'alto livello culminate nella definitiva consacrazione nel recente derby vinto 3-1 dal Milan, match in cui Moreira ha messo a referto una rete e due assist. Dal ritiro della Nazionale del Belgio, il classe 2004 si è confessato ai microfoni di RTL Info, dimostrando grande maturità.

Il trionfo nel derby e l'eredità della maglia numero 22 di Kaká

Il ricordo della stracittadina milanese è ancora vivissimo negli occhi dell'esterno belga, conscio del peso specifico di quella partita: "Sappiamo quanto sia importante una partita come il derby in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro gioco. Sono stato decisivo, ma è merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria".
Diego Moreira (centrocampista AC Milan), qui durante Genoa-Milan 1-2 (Serie A 2026-2027)

Un impatto da leader che Moreira sta portando avanti indossando una maglia pesantissima a San Siro, la numero 22 appartenuta a Ricardo Kaká. Un paragone che farebbe tremare le gambe a chiunque, ma non al talento di Amorim: "È un onore giocare con il suo numero. Ma sto costruendo la mia carriera e cercando di farmi un nome da solo", ha sentenziato con personalità il giocatore rossonero.

L'emergenza infortuni al Milan e il commento sul caso De Winter

Il cammino recente del Diavolo non è stato affatto semplice, complice una lunghissima lista di indisponibili a Milanello che ha costretto il gruppo agli straordinari in un calendario intasato: "Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio". Una risposta che certifica la compattezza dello spogliatoio voluto dal tecnico portoghese.
Chiosa finale dedicata alla forte concorrenza interna nel Belgio e alla scelta del connazionale Koni De Winter di rifiutare la convocazione del Commissario Tecnico Mark van Bommel. Su questo punto caldo, Moreira ha preferito non alimentare polemiche mediatiche: "Certamente la concorrenza ti fa desiderare ancora di più di giocare. Devo continuare a dimostrare il mio valore. Su De Winter è una questione personale. È una sua scelta, riguarda lui e l'allenatore. Non sono qui per parlare di questo, dovrete chiedere a lui".

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