L'impatto di Diego Moreira sul pianeta Milan è stato devastante. Acquistato la scorsa estate dal proprietario Gerry Cardinale dallo Strasburgo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, l'esterno offensivo belga ci ha messo pochissimo a prendersi le chiavi dell'attacco di Rúben Amorim. Prestazioni d'alto livello culminate nella definitiva consacrazione nel recente derby vinto 3-1 dal Milan, match in cui Moreira ha messo a referto una rete e due assist. Dal ritiro della Nazionale del Belgio, il classe 2004 si è confessato ai microfoni di RTL Info, dimostrando grande maturità.

Il trionfo nel derby e l'eredità della maglia numero 22 di Kaká

Il ricordo della stracittadina milanese è ancora vivissimo negli occhi dell'esterno belga, conscio del peso specifico di quella partita: "Sappiamo quanto sia importante una partita come il derby in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro gioco. Sono stato decisivo, ma è merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria".

Un impatto da leader che Moreira sta portando avanti indossando una maglia pesantissima a San Siro, la numero 22 appartenuta a Ricardo Kaká. Un paragone che farebbe tremare le gambe a chiunque, ma non al talento di Amorim: "È un onore giocare con il suo numero. Ma sto costruendo la mia carriera e cercando di farmi un nome da solo", ha sentenziato con personalità il giocatore rossonero.

L'emergenza infortuni al Milan e il commento sul caso De Winter

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Il cammino recente del Diavolo non è stato affatto semplice, complice una lunghissima lista di indisponibili a Milanello che ha costretto il gruppo agli straordinari in un calendario intasato: "Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio". Una risposta che certifica la compattezza dello spogliatoio voluto dal tecnico portoghese.Chiosa finale dedicata alla forte concorrenza interna nel Belgio e alla scelta del connazionaledi rifiutare la convocazione del Commissario Tecnico Mark van Bommel. Su questo punto caldo, Moreira ha preferito non alimentare polemiche mediatiche: "Certamente la concorrenza ti fa desiderare ancora di più di giocare. Devo continuare a dimostrare il mio valore. Su De Winter è una questione personale. È una sua scelta, riguarda lui e l'allenatore. Non sono qui per parlare di questo, dovrete chiedere a lui".