Tutto quello che c’è da sapere sul ‘Milan Sports & Entertainment’, il progetto con cui Gerry Cardinale vuole ridisegnare il futuro del club
Cardinale a Milanello con il cappello: "Make Milan Great Again" | VIDEO PM
Cerchiamo di andare oltre il gergo finanziario e i comunicati istituzionali: la nascita di Milan Sports & Entertainment (MSE) nasconde un messaggio epocale per il futuro del club rossonero: RedBird non è a Milano di passaggio, ma ha appena posato la prima pietra su cui costruire un impero sportivo e commerciale destinato a durare diversi anni. Vediamo cosa significa concretamente questa mossa per il Milan, per la città e per i tifosi.
'Milan Sports & Entertainment': cosa cambia davvero per il club?Fino ad oggi, il Milan era l'asset principale di un fondo d'investimento. Con la creazione di MSE, il club diventa il motore di un’azienda a sé stante, seguendo il modello delle grandi holding americane (come la Fenway Sports Group proprietaria del Liverpool o la Kroenke Sports & Entertainment dell'Arsenal). In sostanza, Gerry Cardinale ha deciso di mettere sotto un unico tetto tutte le sue attività sul suolo milanese: il calcio, i futuri impianti, la ristorazione, il merchandising e i grandi eventi. Il Milan resta il brand trainante attorno al quale ruoteranno tutti gli altri business.
Perché arriva Brett Yormark: il "Modello Brooklyn"Per capire dove vuole arrivare Cardinale basta guardare il curriculum dell'amministratore delegato della nuova holding, Brett Yormark. Non è un dirigente calcistico tradizionale, ma uno dei manager più influenti dello sport-business americano. È stato lui, da CEO di Brooklyn Nets, a firmare l'accordo record per i naming rights del Barclays Center e a trasformare una franchigia NBA in difficoltà in una macchina da soldi (passando dal 31° al 4° posto nelle vendite di merchandising). Soprattutto, ha reso quell'arena un polo vivo 365 giorni l'anno, con oltre 200 eventi tra basket e concerti. Il proprietario del Milan lo ha scelto per replicare esattamente quel modello in Italia.
Stadio, San Donato, NBA e tennisGli orizzonti di RedBird vanno ben oltre il calcio. L'obiettivo è presidiare l'intero mercato dell'intrattenimento dal vivo a Milano attraverso quattro pilastri:
- Il Generali Stadium: Non sarà un semplice stadio di calcio, ma un'arena attiva tutto l'anno tra concerti, eventie hospitality. L’obiettivo è massimizzare i margini di guadagno.
- Il futuro di San Donato: L'area non viene accantonata, ma riconvertita in uno spazio dedicato allo sport e agli eventi dal vivo.
- NBA Europe e Tennis: La volontà dichiarata di acquisire una franchigia nella futura NBA Europe e di entrare nel grande tennis internazionale serve a creare sinergie. Stessi sponsor, stesse strutture di vendita, stesso pubblico premium.
Cosa ci guadagna il Mila?Se vi state chiedendo: "Tutto questo porterà giocatori più forti?", la risposta passa inevitabilmente dai bilanci. Nel calcio moderno, la Serie A guadagna dai diritti TV un quarto di quanto guadagna la Premier League. L'unico modo per colmare il gap le big europee è far esplodere i ricavi extra-calcistici. MSE nasce esattamente per questo: creare un ecosistema capace di generare flussi di cassa continui che possano alimentare la potenza di fuoco del Milan sul calciomercato e sul monte ingaggi. Funzionerà? Staremo a vedere, ma la mossa di RedBird è tutt’altro che banale.
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