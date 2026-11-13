Cerchiamo di andare oltre il gergo finanziario e i comunicati istituzionali: la nascita di Milan Sports & Entertainment (MSE) nasconde un messaggio epocale per il futuro del club rossonero: RedBird non è a Milano di passaggio, ma ha appena posato la prima pietra su cui costruire un impero sportivo e commerciale destinato a durare diversi anni. Vediamo cosa significa concretamente questa mossa per il Milan, per la città e per i tifosi.

'Milan Sports & Entertainment': cosa cambia davvero per il club?

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Stadio, San Donato, NBA e tennis

Il Generali Stadium: Non sarà un semplice stadio di calcio, ma un'arena attiva tutto l'anno tra concerti, eventie hospitality. L’obiettivo è massimizzare i margini di guadagno.

Non sarà un semplice stadio di calcio, ma un'arena attiva tutto l'anno tra concerti, eventie hospitality. L’obiettivo è massimizzare i margini di guadagno. Il futuro di San Donato: L'area non viene accantonata, ma riconvertita in uno spazio dedicato allo sport e agli eventi dal vivo.

L'area non viene accantonata, ma riconvertita in uno spazio dedicato allo sport e agli eventi dal vivo. NBA Europe e Tennis: La volontà dichiarata di acquisire una franchigia nella futura NBA Europe e di entrare nel grande tennis internazionale serve a creare sinergie. Stessi sponsor, stesse strutture di vendita, stesso pubblico premium.

Cosa ci guadagna il Mila?

Fino ad oggi, ilera l'asset principale di un fondo d'investimento. Con la creazione di, il club diventaseguendo il modello delle grandi holding americane (come la Fenway Sports Group proprietaria del Liverpool o la Kroenke Sports & Entertainment dell'Arsenal). In sostanza,il calcio, i futuri impianti, la ristorazione, il merchandising e i grandi eventi. Il Milan resta il brand trainante attorno al quale ruoteranno tutti gli altri business.Per capire dove vuole arrivarebasta guardare il curriculum dell'amministratore delegato della nuova holding,. Non è un dirigente calcistico tradizionale, ma uno dei manager più influenti dello sport-business americano. È stato lui, daa firmare l'accordo record per i naming rights del Barclays Center e a trasformare una franchigia NBA in difficoltà in una macchina da soldiSoprattutto, ha reso quell'arena un polo vivo 365 giorni l'anno, con oltre 200 eventi tra basket e concerti. Il proprietario del Milan lo ha scelto per replicare esattamente quel modello in Italia.L'obiettivo è presidiare l'intero mercato dell'intrattenimento dal vivo a Milano attraverso quattro pilastri:Se vi state chiedendo:, la risposta passa inevitabilmente dai bilanci. Nel calcio moderno, la Serie A guadagna dai diritti TV un quarto di quanto guadagna la Premier League. L'unico modo per colmare il gap le big europee è. MSE nasce esattamente per questo:Funzionerà? Staremo a vedere, ma la mossa di RedBird è tutt’altro che banale.