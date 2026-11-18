Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. La sessione invernale di mercato sta arrivando, e il Milan continua a studiare le strategie migliori per rinforzare l'attacco rossonero. Tra i nomi sondati spicca ancora quello di Endrick, affiancato a Balogun, ma non è l'unico reparto ad essere toccato. Nel taccuino rossonero risulta anche Bruno Fernandes...

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1. Idea Balogun?

2. Le ultime su Fernandes

3. Il Real apre alla cessione?

4. Tiago Gabriel

Ilè alla ricerca di un nuovo attaccante per gennaio e, tra i profili proposti, c'è ancheattualmente ala muoversi è stato l'agenteche ha contatti diretti cone ottimi rapporti col club di via Aldo Rossi. Sull'attaccante statunitense però, c'è anche laIl calciatore vorrebbe lasciareper rilanciarsi in Serie A, complice anche lo scarso spazio trovato a disposizione in questa stagione: il calciatore, infatti, ha collezionato solamente sei presenze (tutte da subentrato), con 156 minuti complessivi e un gol.Ilcontinua a seguirecentrocampista delloche ha segnato contro ilcon ilIl calciatore vorrebbe a lasciare l'Old Trafford e rappresenta un obiettivo concreto per i rossoneri. a favorire l'operazione potrebbe essere il rapporto speciale consu ex allenatore ora alcon cui esiste una grande stima reciproca. Anche Cardinale stesso avrebbe già avviato alcuni contatti per valutare la fattibilità dell'operazione. Il contratto del portoghese scade a giugno 2027, con opzione di rinnovo per un'altra stagione, mentre nel suo accordo è anche presente una clausola daIlsarebbe pensando di fare un'offerta importante perattaccante brasiliano delSecondo alcune indiscrezioni provenienti dal Brasile, il club spagnolo chiederebbe una cifra compresa tra isenza escludere l'inserimento di una clausola di recompra. Nè il Real Madrid ne il calciatore sarebbero interessati ad un nuovo prestito: l'obiettivo infatti sarebbe trovare una soluzione agià a gennaio.Ilha effettuato soltanto una chiacchierata pernell'ultimo giorno di mercato estivo, senza avviare una vera e propria trattativa. a confermarlo è stato direttamente il presidente del Lecce,sottolineando come non ci fossero i tempi necessari per fare un'operazione così importante. I rossoneri, in fin dei conti, avrebbero fatto bene a non affondare il colpo: il difensore portoghese, valutato 20 milioni di euro, occupa una posizione già coperta da Pavlovic, e presenterebbe un ulteriore investimento su un profilo giovane. La priorità delad oggi, è quella di cercare un centrale di caratura internazionale, capace di alzare l'asticella.