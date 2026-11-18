Il Milan studia le mosse per il mercato di gennaio, con Endrick e Bruno Fernandes nella lista dei seguiti, ma non è tutto: ecco le migliori notizie di oggi
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Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. La sessione invernale di mercato sta arrivando, e il Milan continua a studiare le strategie migliori per rinforzare l'attacco rossonero. Tra i nomi sondati spicca ancora quello di Endrick, affiancato a Balogun, ma non è l'unico reparto ad essere toccato. Nel taccuino rossonero risulta anche Bruno Fernandes...
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1. Idea Balogun?Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per gennaio e, tra i profili proposti, c'è anche Folarin Balogun, attualmente al Monaco. a muoversi è stato l'agente Jorge Mendes, che ha contatti diretti con Gerry Cardinale e ottimi rapporti col club di via Aldo Rossi. Sull'attaccante statunitense però, c'è anche la Juventus. Il calciatore vorrebbe lasciare Monaco per rilanciarsi in Serie A, complice anche lo scarso spazio trovato a disposizione in questa stagione: il calciatore, infatti, ha collezionato solamente sei presenze (tutte da subentrato), con 156 minuti complessivi e un gol.
2. Le ultime su FernandesIl Milan continua a seguire Bruno Fernandes, centrocampista dello United che ha segnato contro il Galles con il Portogallo. Il calciatore vorrebbe a lasciare l'Old Trafford e rappresenta un obiettivo concreto per i rossoneri. a favorire l'operazione potrebbe essere il rapporto speciale con Rúben Amorim, su ex allenatore ora al Milan, con cui esiste una grande stima reciproca. Anche Cardinale stesso avrebbe già avviato alcuni contatti per valutare la fattibilità dell'operazione. Il contratto del portoghese scade a giugno 2027, con opzione di rinnovo per un'altra stagione, mentre nel suo accordo è anche presente una clausola da 65 milioni di euro.
3. Il Real apre alla cessione?Il Milan sarebbe pensando di fare un'offerta importante per Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Brasile, il club spagnolo chiederebbe una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro, senza escludere l'inserimento di una clausola di recompra. Nè il Real Madrid ne il calciatore sarebbero interessati ad un nuovo prestito: l'obiettivo infatti sarebbe trovare una soluzione a titolo definitivo già a gennaio.
4. Tiago GabrielIl Milan ha effettuato soltanto una chiacchierata per Tiago Gabriel nell'ultimo giorno di mercato estivo, senza avviare una vera e propria trattativa. a confermarlo è stato direttamente il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, sottolineando come non ci fossero i tempi necessari per fare un'operazione così importante. I rossoneri, in fin dei conti, avrebbero fatto bene a non affondare il colpo: il difensore portoghese, valutato 20 milioni di euro, occupa una posizione già coperta da Pavlovic, e presenterebbe un ulteriore investimento su un profilo giovane. La priorità del Milan, ad oggi, è quella di cercare un centrale di caratura internazionale, capace di alzare l'asticella.
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