Il punto delle notizie di oggi su PianetaMilan.it: dalla svolta societaria ai piani per gennaio ed estate, fino all'intreccio di mercato col Cagliari
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
Giornata intensa in casa Milan tra l'attesa per la trasferta sul campo del Cagliari di domani sera, i movimenti ai vertici societari e le strategie di calciomercato per gennaio e per la prossima estate. Dal ritorno in Italia del proprietario Gerry Cardinale all'imminente nomina di Markus Krösche come nuovo 'Head of Football', passando per il rinnovo di Alphadjo Cisse, l'idea David Raum al posto di Pervis Estupiñán, il sogno Bruno Fernandes e l'intreccio tra Paul Mendy e Francesco Camarda: ecco il riepilogo completo delle notizie più importanti ('Top News') pubblicate finora su 'PianetaMilan.it' nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre 2026.
1. Ufficialità vicina per Markus Krösche: l'ex Lipsia e Francoforte pronto per il mercatoIl primo grande snodo riguarda l'organigramma dirigenziale del club di Via Aldo Rossi. Nei primissimi giorni di dicembre, infatti, è atteso l'annuncio ufficiale di Markus Krösche come nuovo 'Head of Football' del Milan, dopo che la società rossonera ha pagato all'Eintracht Francoforte la clausola risolutoria da 4,5 milioni di euro per liberarlo dal precedente contratto. Il dirigente tedesco, forte delle brillanti esperienze al RB Lipsia (2019-2021) e allo stesso Eintracht (2021-2026) — dove si è affermato scoprendo talenti del calibro di Gvardiol, Szoboszlai, Kolo Muani e Marmoush — è chiamato ora al salto definitivo: non solo scouting e player trading, ma anche capacità di trattenere i migliori giocatori in rosa per costruire una squadra sempre più competitiva per mister Rúben Amorim, già a partire dalla finestra invernale di gennaio.
2. Rinnovo Alphadjo Cisse: le cifre sul tavolo per respingere Chelsea e BrightonUna delle prime pratiche che Markus Krösche dovrà sbrigare subito dopo il suo insediamento sarà la fumata bianca per il rinnovo del contratto di Alphadjo Cisse. Il talento classe 2006, confermato in rosa da Rúben Amorim dopo i primi allenamenti estivi e già autore di 10 gol in 15 partite tra campionato ed Europa League, ha attirato le attenzioni della Premier League, con Chelsea e Brighton pronte a farsi avanti. Per il Milan, però, il giocatore è incedibile: i dialoghi tra la dirigenza e l'entourage sono già ben avviati sulla base di un prolungamento dell'attuale accordo (in scadenza nel 2030, pronta a passare al 2032) con un significativo adeguamento dell'ingaggio, destinato a salire dagli attuali 750mila euro netti a stagione fino a 2 milioni di euro netti all'anno.
3. Idea David Raum per la fascia sinistra: l'occasione dal RB Lipsia al posto di EstupiñánSul fronte delle entrate per la sessione invernale, che aprirà i battenti il prossimo 28 dicembre, il Milan cerca un esterno sinistro affidabile per sostituire il deludente Pervis Estupiñán, destinato alla cessione. Oltre alla pista che porta ad Alejandro Balde del Barcellona, l'arrivo di Krösche potrebbe favorire una suggestione di alto profilo dalla Bundesliga: David Raum. Il capitano del RB Lipsia e nazionale tedesco (classe 1998) ha il contratto in scadenza al termine della stagione e, pur avendo una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, può lasciare la Germania già a gennaio per una cifra vicina ai 15 milioni (oppure a parametro zero in estate). I buoni rapporti con l'agenzia 'ROOF' — la stessa di Abraham, Goretzka e van Dijk — rappresentano un ulteriore punto a favore dei rossoneri.
4. Non tramonta il sogno Bruno Fernandes: le due carte del Milan per l'estateGuardando invece alla prossima sessione estiva di calciomercato, resta sempre viva in casa rossonera la pista che porta a Bruno Fernandes. Nonostante il Manchester United abbia esercitato nelle scorse ore l'opzione per prolungare il contratto del centrocampista portoghese fino al 30 giugno 2028 — facendo sfumare l'ipotesi di un colpo a parametro zero — il club meneghino non molla la presa. Per provare ad ottenere un robusto sconto sulla clausola risolutoria da 65 milioni di euro fissata dai 'Red Devils', il Milan intende giocarsi due carte importanti: la forte volontà del giocatore di tornare in Serie A (dove ha già indossato le maglie di Novara, Sampdoria e Udinese) e il legame tecnico e umano con Rúben Amorim, che lo ha già allenato a Manchester.
5. Cagliari-Milan, asse caldissimo tra Paul Mendy e Francesco CamardaInfine, il posticipo di domani sera alla 'Unipol Domus' tra Cagliari e Milan — a cui assisterà anche il proprietario Gerry Cardinale, di rientro dagli Stati Uniti — offrirà l'occasione per riaprire i dialoghi di mercato tra i due club attorno a due giovani attaccanti:
- Paul Mendy: il classe 2007 senegalese dei sardi (2 gol e 2 assist in 14 presenze stagionali) piace moltissimo all'area scout rossonera; il Milan vorrebbe strappare al presidente Tommaso Giulini un diritto di prelazione per l'estate, anticipando così la concorrenza di Inter e Roma;
- Francesco Camarda: il centravanti classe 2008, appena recuperato dall'infortunio alla caviglia e convocato per la trasferta in Sardegna, cerca maggiore spazio dopo i soli 119 minuti giocati finora. Il Cagliari lo vorrebbe in prestito secco a gennaio (insieme a Genoa, Torino e Catanzaro), ma la dirigenza rossonera sembra orientata a mandarlo a maturare all'estero — ad esempio in Eredivisie — per farlo crescere con meno pressioni.
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