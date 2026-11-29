Giornata intensa in casa Milan tra l'attesa per la trasferta sul campo del Cagliari di domani sera, i movimenti ai vertici societari e le strategie di calciomercato per gennaio e per la prossima estate. Dal ritorno in Italia del proprietario Gerry Cardinale all'imminente nomina di Markus Krösche come nuovo 'Head of Football', passando per il rinnovo di Alphadjo Cisse, l'idea David Raum al posto di Pervis Estupiñán, il sogno Bruno Fernandes e l'intreccio tra Paul Mendy e Francesco Camarda: ecco il riepilogo completo delle notizie più importanti ('Top News') pubblicate finora su 'PianetaMilan.it' nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre 2026.

1. Ufficialità vicina per Markus Krösche: l'ex Lipsia e Francoforte pronto per il mercato

2. Rinnovo Alphadjo Cisse: le cifre sul tavolo per respingere Chelsea e Brighton

3. Idea David Raum per la fascia sinistra: l'occasione dal RB Lipsia al posto di Estupiñán

4. Non tramonta il sogno Bruno Fernandes: le due carte del Milan per l'estate

5. Cagliari-Milan, asse caldissimo tra Paul Mendy e Francesco Camarda

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Paul Mendy : il classe 2007 senegalese dei sardi (2 gol e 2 assist in 14 presenze stagionali) piace moltissimo all'area scout rossonera; il Milan vorrebbe strappare al presidente Tommaso Giulini un diritto di prelazione per l'estate , anticipando così la concorrenza di Inter e Roma ;

: il classe 2007 senegalese dei sardi (2 gol e 2 assist in 14 presenze stagionali) piace moltissimo all'area scout rossonera; il Milan vorrebbe strappare al presidente Tommaso Giulini un , anticipando così la concorrenza di e ; Francesco Camarda: il centravanti classe 2008, appena recuperato dall'infortunio alla caviglia e convocato per la trasferta in Sardegna, cerca maggiore spazio dopo i soli 119 minuti giocati finora. Il Cagliari lo vorrebbe in prestito secco a gennaio (insieme a Genoa, Torino e Catanzaro), ma la dirigenza rossonera sembra orientata a mandarlo a maturare all'estero — ad esempio in Eredivisie — per farlo crescere con meno pressioni.

Il primo grande snodo riguarda l'organigramma dirigenziale del club di Via Aldo Rossi. Nei primissimi giorni di dicembre, infatti, è atteso, dopo che la società rossonera ha pagato all'la clausola risolutoria da 4,5 milioni di euro per liberarlo dal precedente contratto. Il dirigente tedesco, forte delle brillanti esperienze al(2019-2021) e allo stesso Eintracht (2021-2026) — dove si è affermato scoprendo talenti del calibro di Gvardiol, Szoboszlai, Kolo Muani e Marmoush — è chiamato ora al salto definitivo: non solo scouting e player trading, ma anche capacità di trattenere i migliori giocatori in rosa per costruire una squadra sempre più competitiva per mister, già a partire dalla finestra invernale di gennaio.Una delle prime pratiche chedovrà sbrigare subito dopo il suo insediamento sarà la fumata bianca per. Il talento classe 2006, confermato in rosa da Rúben Amorim dopo i primi allenamenti estivi e già autore ditra campionato ed Europa League, ha attirato le attenzioni della, conpronte a farsi avanti. Per il Milan, però, il giocatore è: i dialoghi tra la dirigenza e l'entourage sono già ben avviati sulla base di un prolungamento dell'attuale accordo (in scadenza nel 2030, pronta a passare al) con un significativo adeguamento dell'ingaggio, destinato a salire dagli attualiSul fronte delle entrate per la sessione invernale, che aprirà i battenti il prossimo 28 dicembre, il Milan cerca un esterno sinistro affidabile per sostituire il deludente, destinato alla cessione. Oltre alla pista che porta addel Barcellona,. Il capitano dele nazionale tedesco (classe 1998) ha il contratto in scadenza al termine della stagione e, pur avendo una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, può lasciare la Germania già a gennaio per una cifra vicina ai(oppure ain estate). I buoni rapporti con l'agenzia— la stessa di Abraham, Goretzka e van Dijk — rappresentano un ulteriore punto a favore dei rossoneri.Guardando invece alla prossima sessione estiva di calciomercato,. Nonostante ilabbia esercitato nelle scorse ore l'opzione per prolungare il contratto del centrocampista portoghese fino al 30 giugno 2028 — facendo sfumare l'ipotesi di un colpo a parametro zero — il club meneghino non molla la presa. Per provare ad ottenere un robusto sconto sulla clausola risolutoria dafissata dai 'Red Devils', il Milan intende giocarsi due carte importanti: la forte volontà del giocatore di tornare in(dove ha già indossato le maglie di Novara, Sampdoria e Udinese) e il legame tecnico e umano con, che lo ha già allenato a Manchester.Infine, il posticipo di domani sera alla 'Unipol Domus' tra— a cui assisterà anche il proprietario, di rientro dagli Stati Uniti — offrirà l'occasione per riaprire