Domani si giocherà Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus', il 'Monday Night' della 13^ giornata della Serie A 2026-2027, e 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, nell'ultimo calciomercato estivo, il club rossoblu era stato tra i primi ad interessarsi ad Alphadjo Cisse per un eventuale arrivo in prestito dai rossoneri.

Un tentativo, però, andato rapidamente a vuoto, giacché dopo i primi allenamenti a Milanello il nuovo tecnico del Milan, Rúben Amorim, ha deciso di confermare in rosa il talento classe 2006, letteralmente conquistato dalle sue qualità. Un'intuizione, con il senno di poi, davvero brillante, se si pensa che Cisse — a questo punto della stagione — ha già segnato 10 gol in 15 partite tra campionato ed Europa League.

Rinnovo Alphadjo Cisse: le cifre sul tavolo di Markus Krösche

Nuova scadenza : prolungamento del contratto dal 30 giugno 2030 al 30 giugno 2032 ;

: prolungamento del contratto dal 30 giugno 2030 al ; Adeguamento dell'ingaggio: aumento dello stipendio dagli attuali 750mila euro netti a stagione fino a 2 milioni di euro netti all'anno.

L'assalto della Premier League: Chelsea e Brighton alla finestra

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Proprio per blindare questo exploit, una delle prime pratiche che— in procinto di diventare ufficialmente il nuovodel Milan — dovrà sbrigare sul fronte calciomercato sarà quella di arrivare alla fumata bianca per il. Ci sono infatti già lavori in corso per ridefinire l'accordo su queste basi:Il rinnovo di contratto di Alphadjo Cisse, oltre ad essere un premio ampiamente meritato per quanto sta facendo sul terreno di gioco alla sua prima stagione nel Milan, rappresenta anche una mossa strategica per scongiurare che arrivi qualche club dicon maxi-ingaggi a tentare il giocatore., infatti, stanno già monitorando con attenzione la sua situazione, ma per la dirigenza di Via Aldo Rossi Cisse è assolutamentee si conta quanto prima di annunciare ufficialmente il rinnovo del matrimonio tra le parti.