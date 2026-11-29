Il Cagliari lo voleva in prestito in estate, ma Rúben Amorim lo ha tenuto: dopo 10 gol in 15 gare, Markus Krösche dovrà lavorre al rinnovo per respingere i club inglesi
Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"
Domani si giocherà Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus', il 'Monday Night' della 13^ giornata della Serie A 2026-2027, e 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, nell'ultimo calciomercato estivo, il club rossoblu era stato tra i primi ad interessarsi ad Alphadjo Cisse per un eventuale arrivo in prestito dai rossoneri.
Un tentativo, però, andato rapidamente a vuoto, giacché dopo i primi allenamenti a Milanello il nuovo tecnico del Milan, Rúben Amorim, ha deciso di confermare in rosa il talento classe 2006, letteralmente conquistato dalle sue qualità. Un'intuizione, con il senno di poi, davvero brillante, se si pensa che Cisse — a questo punto della stagione — ha già segnato 10 gol in 15 partite tra campionato ed Europa League.
Rinnovo Alphadjo Cisse: le cifre sul tavolo di Markus KröscheProprio per blindare questo exploit, una delle prime pratiche che Markus Krösche — in procinto di diventare ufficialmente il nuovo 'Head of Football' del Milan — dovrà sbrigare sul fronte calciomercato sarà quella di arrivare alla fumata bianca per il rinnovo del contratto di Cisse. Ci sono infatti già lavori in corso per ridefinire l'accordo su queste basi:
- Nuova scadenza: prolungamento del contratto dal 30 giugno 2030 al 30 giugno 2032;
- Adeguamento dell'ingaggio: aumento dello stipendio dagli attuali 750mila euro netti a stagione fino a 2 milioni di euro netti all'anno.
L'assalto della Premier League: Chelsea e Brighton alla finestraIl rinnovo di contratto di Alphadjo Cisse, oltre ad essere un premio ampiamente meritato per quanto sta facendo sul terreno di gioco alla sua prima stagione nel Milan, rappresenta anche una mossa strategica per scongiurare che arrivi qualche club di Premier League con maxi-ingaggi a tentare il giocatore.
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