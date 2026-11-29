Domani sera, in occasione del 'Monday Night' della 13^ giornata della Serie A 2026-2027 tra Cagliari e Milan alla 'Unipol Domus', ci sarà l'occasione per i due club di parlare anche di calciomercato: questo è quanto ha ipotizzato 'Tuttosport' oggi in edicola.

A margine della partita di campionato, infatti, la dirigenza rossoblu e quella rossonera potrebbero riavviare i dialoghi attorno a due giovani talenti seguiti con grande attenzione: l'attaccante senegalese Paul Mendy e il centravanti milanista Francesco Camarda.

Obiettivo Paul Mendy: il Milan chiede la prelazione per battere Inter e Roma

Il primo nome sul tavolo è quello di, classe 2007, attaccante senegalese autore finora in stagione dicon i sardi in. Il Diavolo lo segue ormai da settimane dopo le numerose relazioni positive arrivate dall'area scout del club di Via Aldo Rossi.

L'obiettivo del Milan è provare a strappare alla società presieduta da Tommaso Giulini un diritto di prelazione in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Una mossa strategica per giocare d'anticipo sulla concorrenza delle altre big italiane — su tutte Inter e Roma — che hanno già messo gli occhi sul numero 31 della squadra di Fabio Pisacane.

La carta Francesco Camarda: prestito in Serie A o esperienza in Eredivisie?

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In Italia : oltre al Cagliari , il ragazzo piace anche a Genoa e Torino in Serie A, nonché al Catanzaro in Serie B;

: oltre al , il ragazzo piace anche a e in Serie A, nonché al in Serie B; All'estero: al Milan sembrano più orientati a mandare Camarda in prestito fuori dall'Italia per fargli accumulare esperienza in un campionato con minor pressione mediatica, come ad esempio l'Eredivisie olandese.

Secondo 'Tuttosport', per convincere i rossoblu il Milan potrebbe giocarsi proprio la carta. Il centravanti italiano, classe 2008, interessava al Cagliari già la scorsa estate e, dopo mesi da comprimario in rossonero — appenatra Serie A ed Europa League —, è pronto a partire inper giocare con maggiore continuità.Sul futuro di Camarda, però, la concorrenza non manca e le opzioni sul tavolo sono diverse:

Il ragazzo, dal canto suo, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e vuole scegliere la sua prossima destinazione con estrema calma, per non bruciarsi in un passaggio così delicato della sua crescita.