A margine del posticipo, i rossoneri puntano ad anticipare Inter e Roma per il 2007 senegalese: Francesco Camarda verso il prestito a gennaio, spunta l'Olanda
Camarda è ancora una promessa? L'analisi di Gazzetta | Video
Domani sera, in occasione del 'Monday Night' della 13^ giornata della Serie A 2026-2027 tra Cagliari e Milan alla 'Unipol Domus', ci sarà l'occasione per i due club di parlare anche di calciomercato: questo è quanto ha ipotizzato 'Tuttosport' oggi in edicola.
A margine della partita di campionato, infatti, la dirigenza rossoblu e quella rossonera potrebbero riavviare i dialoghi attorno a due giovani talenti seguiti con grande attenzione: l'attaccante senegalese Paul Mendy e il centravanti milanista Francesco Camarda.
Obiettivo Paul Mendy: il Milan chiede la prelazione per battere Inter e RomaIl primo nome sul tavolo è quello di Paul Mendy, classe 2007, attaccante senegalese autore finora in stagione di 2 gol e 2 assist con i sardi in 14 partite tra Serie A e Coppa Italia. Il Diavolo lo segue ormai da settimane dopo le numerose relazioni positive arrivate dall'area scout del club di Via Aldo Rossi.
L'obiettivo del Milan è provare a strappare alla società presieduta da Tommaso Giulini un diritto di prelazione in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Una mossa strategica per giocare d'anticipo sulla concorrenza delle altre big italiane — su tutte Inter e Roma — che hanno già messo gli occhi sul numero 31 della squadra di Fabio Pisacane.
La carta Francesco Camarda: prestito in Serie A o esperienza in Eredivisie?Secondo 'Tuttosport', per convincere i rossoblu il Milan potrebbe giocarsi proprio la carta Francesco Camarda. Il centravanti italiano, classe 2008, interessava al Cagliari già la scorsa estate e, dopo mesi da comprimario in rossonero — appena 119 minuti giocati in 6 presenze tra Serie A ed Europa League —, è pronto a partire in prestito secco a gennaio per giocare con maggiore continuità.
- In Italia: oltre al Cagliari, il ragazzo piace anche a Genoa e Torino in Serie A, nonché al Catanzaro in Serie B;
- All'estero: al Milan sembrano più orientati a mandare Camarda in prestito fuori dall'Italia per fargli accumulare esperienza in un campionato con minor pressione mediatica, come ad esempio l'Eredivisie olandese.
Il ragazzo, dal canto suo, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e vuole scegliere la sua prossima destinazione con estrema calma, per non bruciarsi in un passaggio così delicato della sua crescita.
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