Non è affatto svanita, in casa Milan, la possibilità di arrivare a Bruno Fernandes per la prossima sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato anche il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sulla situazione contrattuale del capitano del Manchester United.

Il centrocampista portoghese, classe 1994, resta sempre nel mirino del Diavolo nonostante nelle scorse ore il club inglese abbia esercitato l'opzione in suo possesso per il prolungamento del contratto per un'ulteriore stagione. Bruno Fernandes, dunque, non è più legato ai 'Red Devils' fino al 30 giugno 2027, bensì fino al 30 giugno 2028: sfuma così la possibilità per il Milan di poterlo ingaggiare a parametro zero tra qualche mese, ma non le chance di portarlo a Milano.

La strategia del Milan per la clausola da 65 milioni e il fattore Amorim

Ovviamente, il club rossonero non intende versare l'intera cifra della clausola risolutoria prevista dall'accordo tra il lusitano e gli inglesi, che ammonta a. La dirigenza di Via Aldo Rossi punterà invece forte sulla volontà di Bruno Fernandes di cambiare aria per ottenere un robusto e sostanzioso sconto sul cartellino.

Due fattori giocano a favore del Milan in questa operazione:

Il richiamo della Serie A : Bruno Fernandes tornerebbe molto volentieri a giocare nel campionato italiano, dove ha già vestito in passato le maglie di Novara , Sampdoria e Udinese ;

: Bruno Fernandes tornerebbe molto volentieri a giocare nel campionato italiano, dove ha già vestito in passato le maglie di , e ; Il rapporto con Rúben Amorim: a Milanello ritroverebbe con piacere proprio il tecnico portoghese, con cui ha già condiviso un periodo al Manchester United.

Duttilità tattica e numeri da capogiro: l'identikit di Bruno Fernandes

Mediano in un centrocampo a due;

in un centrocampo a due; Mezzala in un centrocampo a tre;

in un centrocampo a tre; Regista davanti alla difesa;

davanti alla difesa; Trequartista alle spalle delle punte.

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Dal punto di vista tecnico, Bruno Fernandes rappresenterebbe un innesto di assoluta qualità ed esperienza internazionale per il centrocampo del Milan del prossimo anno. Si tratta infatti di un giocatore estremamente duttile, in grado di ricoprire con efficacia ben quattro ruoli diversi:A certificare il suo peso specifico ci sono inoltre cifre realizzative fuori dal comune per un centrocampista. Dopo la straordinaria esperienza allo— il portoghese si è confermato uno dei pochi veri punti di forza del Manchester United, totalizzando fin qui con la maglia dei 'Red Devils' benal suo attivo.