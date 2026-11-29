In occasione della prossima gara casalinga di Serie A, Milan-Parma di domenica 6 dicembre alle ore 20:45 a 'San Siro', il club rossonero renderà omaggio a Carlo Ancelotti. L'ex centrocampista ed ex allenatore del Diavolo, introdotto dallo scorso aprile nella 'Hall of Fame' del Milan nella categoria 'centrocampisti' insieme a Ruud Gullit e Ricardo Kaká, riceverà il tributo del suo pubblico, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola.

Ancelotti sarà dunque presente domenica prossima a 'San Siro' per la cerimonia ufficiale, pronto a ricevere l'abbraccio di quella che è stata per tanti anni la sua gente. Con questo ingresso, entrerà ufficialmente a far parte di un circolo ristrettissimo di leggende rossonere in cui figurano già:

Franco Baresi (membro onorario);

(membro onorario); Marco van Basten (categoria 'attaccanti');

(categoria 'attaccanti'); Filippo Inzaghi (categoria 'attaccanti');

(categoria 'attaccanti'); Andriy Shevchenko (categoria 'attaccanti').

Perché proprio Milan-Parma: le radici di Ancelotti

La scelta diper celebrare questo riconoscimento non è affatto casuale. Carlo Ancelotti, nativo di, ha infatti iniziato la sua straordinaria carriera da calciatore proprio con la maglia delin Serie C, collezionandoin tre stagioni tra il 1976 e il 1979.

Successivamente, prima di approdare a Milano, ha militato per otto stagioni in Serie A con la Roma (dal 1979 al 1987), totalizzando 227 partite, 17 gol e 8 assist e arricchendo la sua bacheca con 4 Coppe Italia e uno Scudetto, prima di chiudere la carriera da grande centrocampista in rossonero.

La leggenda rossonera di Ancelotti: i trofei in campo e in panchina

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2 Scudetti ;

; 2 Coppe dei Campioni ;

; 2 Supercoppe Europee ;

; 2 Coppe Intercontinentali ;

; 1 Supercoppa Italiana.

Il legame tra Carlo Ancelotti e ilrappresenta una delle pagine più vincenti della storia del calcio mondiale, costruita prima sul terreno di gioco e poi dalla panchina.: in cinque stagioni sotto la guida prima die, nell'ultimo anno, di, Ancelotti ha disputatocon, conquistando:

Da allenatore (2001-2009): tornato a Milanello per guidare la squadra per otto stagioni, ha continuato a vincere legando indissolubilmente il suo nome ai colori rossoneri con un palmarès straordinario: