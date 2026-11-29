Prima della sfida del 6 dicembre contro gli emiliani, sua ex squadra, il club rossonero celebrerà l'ex centrocampista e tecnico pluri-campione
Ancelotti fa una battuta a Modric, ma le telecamere lo inquadrano: il siparietto
In occasione della prossima gara casalinga di Serie A, Milan-Parma di domenica 6 dicembre alle ore 20:45 a 'San Siro', il club rossonero renderà omaggio a Carlo Ancelotti. L'ex centrocampista ed ex allenatore del Diavolo, introdotto dallo scorso aprile nella 'Hall of Fame' del Milan nella categoria 'centrocampisti' insieme a Ruud Gullit e Ricardo Kaká, riceverà il tributo del suo pubblico, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola.
Ancelotti sarà dunque presente domenica prossima a 'San Siro' per la cerimonia ufficiale, pronto a ricevere l'abbraccio di quella che è stata per tanti anni la sua gente. Con questo ingresso, entrerà ufficialmente a far parte di un circolo ristrettissimo di leggende rossonere in cui figurano già:
- Franco Baresi (membro onorario);
- Marco van Basten (categoria 'attaccanti');
- Filippo Inzaghi (categoria 'attaccanti');
- Andriy Shevchenko (categoria 'attaccanti').
Perché proprio Milan-Parma: le radici di AncelottiLa scelta di Milan-Parma per celebrare questo riconoscimento non è affatto casuale. Carlo Ancelotti, nativo di Reggiolo (RE), ha infatti iniziato la sua straordinaria carriera da calciatore proprio con la maglia del Parma in Serie C, collezionando 63 presenze e 15 gol in tre stagioni tra il 1976 e il 1979.
Successivamente, prima di approdare a Milano, ha militato per otto stagioni in Serie A con la Roma (dal 1979 al 1987), totalizzando 227 partite, 17 gol e 8 assist e arricchendo la sua bacheca con 4 Coppe Italia e uno Scudetto, prima di chiudere la carriera da grande centrocampista in rossonero.
La leggenda rossonera di Ancelotti: i trofei in campo e in panchinaIl legame tra Carlo Ancelotti e il Milan rappresenta una delle pagine più vincenti della storia del calcio mondiale, costruita prima sul terreno di gioco e poi dalla panchina.
- 2 Scudetti;
- 2 Coppe dei Campioni;
- 2 Supercoppe Europee;
- 2 Coppe Intercontinentali;
- 1 Supercoppa Italiana.
Da allenatore (2001-2009): tornato a Milanello per guidare la squadra per otto stagioni, ha continuato a vincere legando indissolubilmente il suo nome ai colori rossoneri con un palmarès straordinario:
- 2 Champions League;
- 2 Supercoppe Europee;
- 1 Coppa del Mondo per Club;
- 1 Scudetto;
- 1 Coppa Italia;
- 1 Supercoppa Italiana.
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