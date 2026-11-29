Le strategie di calciomercato a lungo termine del Milan guardano con sempre maggiore insistenza ai migliori talenti del calcio internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte sui media tedeschi, l'area scouting del club guidato da Gerry Cardinale e dal tecnico Rúben Amorim si è messo sulle tracce di Niko Iličević, trequartista di soli 16 anni in forza all'Eintracht Francoforte. Sul giovane prodigio si sta scatenando una vera e propria asta di mercato che coinvolge l'Inter, il Real Madrid, il Barcellona e il Manchester City.

Chi è Niko Iličević: il trequartista che ha stregato l'Europa

Niko Iličević, nato il 31 ottobre 2010 e in possesso del doppio passaporto tedesco e croato, è considerato dagli addetti ai lavori come uno dei prospetti più cristallini della sua generazione. Il talento dell'Eintracht Francoforte ha già collezionato 3 presenze e 2 reti con la maglia della Nazionale Under 17 della Germania, attirando l'attenzione persino di Jürgen Klopp - Commissario Tecnico della Nazionale maggiore - per via delle sue eccezionali doti nel dribbling e nella visione di gioco.

Il Milan e l'Inter lo monitorano da mesi, ma la concorrenza internazionale è agguerritissima. Prima dell'inserimento delle milanesi e delle big spagnole, era stato il Bayern Monaco a tentare un forcing intensissimo per strapparlo al settore giovanile delle Aquile, confermando la centralità del ragazzo nei radar dei top club mondiali.

Il debutto storico in Bundesliga e i dettagli del contratto professionale

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A certificare la precocità del calciatore è arrivato un momento storico proprio negli ultimi giorni. Domenica 1° novembre 2026, a pochissime ore dal compimento del suo sedicesimo compleanno, Iličević ha fatto il suo esordio ufficiale in prima squadra nei minuti finali della sfida di Bundesliga vinta dall'Eintracht Francoforte per 3-1 contro l'Amburgo, diventando uno dei debuttanti più giovani di sempre nel massimo campionato tedesco. Poi ha giocato 26' la settimana successiva contro il Paderborn.- prossimo 'Head of Football' del Milan - lo conosce benissimo per averlo avuto proprio a Francoforte.Nonostante il forte interesse manifestato dal Milan, l'Eintracht si trova attualmente in una posizione di forte vantaggio contrattuale. Lo scorso luglio, il club tedesco ha blindato il calciatore con un accordo di sviluppo valido fino al 30 giugno 2029. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Bild, questo vincolo si trasformerà automaticamente in un contratto professionistico ufficiale non appena il giocatore compirà il diciottesimo anno d'età, rendendo una futura trattativa legata al suo cartellino decisamente onerosa per via delle cifre in gioco. Il Milan si farà fermare da questo, o tenterà di giocare d'anticipo con l'Eintracht per bruciare la folta concorrenza europea? Staremo a vedere.