Archiviata con successo la missione europea al Pireo contro l'Olympiacos, il Milan di Rúben Amorim si concentra sull'insidiosa trasferta di domani, lunedì 30 novembre, alle ore 20:45, alla 'Unipol Domus' contro il Cagliari di Fabio Pisacane, gara valida per la 14^ giornata della Serie A 2026-2027. Per l'occasione, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonera e su chi può recuperare per la partita in Sardegna.

Il Milan ieri ha svolto soltanto una seduta in palestra e, di fatto, ci sarà il solo allenamento odierno a Milanello per capire chi sarà disponibile per salire sul volo charter del pomeriggio diretto a Cagliari e chi, invece, alzerà bandiera bianca rinviando il proprio rientro alle prossime gare. Amorim — che non terrà la consueta conferenza stampa di presentazione del match — valuta caso per caso la situazione dell'infermeria.

Cagliari-Milan, i recuperi certi: ok Camarda e Gonçalo Ramos

Francesco Camarda : Amorim è certo al 100% di riavere il talento classe 2008, che ha definitivamente smaltito la contusione ossea alla caviglia destra . Sarà sicuramente convocato per Cagliari-Milan e pronto ad entrare, eventualmente, a gara in corso dalla panchina;

: Amorim è certo al 100% di riavere il talento classe 2008, che ha definitivamente smaltito la . Sarà sicuramente convocato per Cagliari-Milan e pronto ad entrare, eventualmente, a gara in corso dalla panchina; Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese sta decisamente meglio dopo la botta alla tibia rimediata giovedì ad Atene contro l'Olympiacos e la sua presenza alla 'Unipol Domus' è ormai scontata.

Pavlović, Modrić e Bartesaghi: chi stringe i denti e chi rischia il forfait

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Strahinja Pavlović : il difensore serbo si è ormai messo alle spalle i problemi al rene , ma nelle ultime settimane si è allenato poco con il gruppo. Verosimile una sua convocazione per la Sardegna, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina;

: il difensore serbo si è ormai messo alle spalle i , ma nelle ultime settimane si è allenato poco con il gruppo. Verosimile una sua convocazione per la Sardegna, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina; Luka Modrić : il centrocampista croato resta fortemente in dubbio a causa di un risentimento al retto femorale destro ;

: il centrocampista croato resta fortemente in dubbio a causa di un ; Davide Bartesaghi: anche il laterale rossonero è in bilico per via di una peritendinite alla gamba destra.

Le prime buone notizie per il tecnico portoghese arrivano dal reparto offensivo, dove due pedine sono pronte a rispondere presente per la trasferta sarda:Diverso, invece, il discorso per gli altri tre elementi monitorati dallo staff medico rossonero, con situazioni differenti tra chi punta almeno alla panchina e chi rischia di restare a Milano:

Sia Modrić sia Bartesaghi proveranno il recupero lampo nella rifinitura odierna; qualora non dovessero farcela per la sfida contro il Cagliari, il loro rientro in campo slitterà direttamente a domenica prossima a San Siro in occasione di Milan-Parma.