Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, è il vero e proprio 'termometro del rendimento' della squadra allenata da Rúben Amorim in questa stagione 2026-2027: quando in campo dal primo minuto c'è l'ex Chelsea, infatti, i rossoneri non perdono mai e il numero 11 è tornato ad essere decisivo come nelle sue prime due annate con il Diavolo. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Come si ricorderà, dopo due stagioni (2023-2024 e 2024-2025) in cui era stato semplicemente devastante, Pulisic si era 'perso' a metà della passata annata: iniziata con il botto (10 gol nelle prime 15 partite) e conclusa con una lunga astinenza di 19 partite senza reti tra gennaio e maggio 2026. Ora, finalmente, 'Capitan America' è tornato ad essere l'elemento chiave dello scacchiere milanista, numeri alla mano.

Il rinnovo fino al 2031 e il 'no' ai milioni della MLS

Un ruolo centrale destinato a durare ancora per tanti anni. Pulisic ha infatti firmato ilsenza alcun rimpianto per il corteggiamento estivo, milionario, del, che con un'offerta dalo avrebbe voluto portare inper fargli indossare la maglia dei

Meglio così per il club di via Aldo Rossi, perché quando Pulisic non è sul terreno di gioco l'intera manovra offensiva ne risente. Lo ha sottolineato lo stesso tecnico Rúben Amorim in una recente conferenza stampa a Milanello, facendo notare come il nativo di Hershey (Pennsylvania) sia l'unico giocatore in rosa con determinate caratteristiche tecniche e tattiche di raccordo tra i reparti.

Dall'infortunio ai Mondiali alla svolta in Serie A ed Europa League

E dire che Pulisic aveva iniziato anche questa stagione a rilento. Colpa di un infortunio — un— rimediato proprio nell'ultima partita deicon la Nazionale. Un problema fisico che gli ha impedito di disputare anche una sola amichevole precampionato e lo ha costretto a rimanere seduto in panchina, senza mai entrare, nelle prime tre giornate dicontro Torino, Venezia e Juventus.

Poi l'esordio sul campo della Lazio e la immediata svolta: assist decisivo per uno dei due gol di Diego Moreira nella rimonta dall'0-2 al 2-2 dell'Olimpico. La settimana successiva è arrivato il gol al Lecce alla prima gara stagionale da titolare. Da quel momento, in campionato, il ruolino di marcia parla chiaro:

7 partite da titolare in Serie A con 19 punti conquistati su 21 disponibili (6 vittorie e un solo pareggio);

in Serie A con (6 vittorie e un solo pareggio); 4 gol consecutivi nelle ultime quattro gare giocate dall'inizio contro Udinese, Inter, Genoa e Frosinone , tutte conclusesi con il bottino pieno;

nelle ultime quattro gare giocate dall'inizio contro , tutte conclusesi con il bottino pieno; L'effetto assenza : quando Amorim lo ha fatto riposare contro il Bologna , gettandolo nella mischia solo nella ripresa, i rossoneri sono caduti a San Siro (2-4);

: quando Amorim lo ha fatto riposare contro il , gettandolo nella mischia solo nella ripresa, i rossoneri sono caduti a San Siro (2-4); Decisivo anche in Europa: ad Atene, in Europa League, il tecnico portoghese aveva provato a risparmiarlo in vista della trasferta di Cagliari, ma è stato costretto a inserirlo a gara in corso venendo ripagato dal gol del sorpasso sugli ellenici.

I numeri storici: il Milan è il club dove Pulisic incide di più

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Milan : 147 presenze, 48 gol e 29 assist (media di un gol ogni 205 minuti );

: 147 presenze, 48 gol e 29 assist (media di ); Chelsea : 145 presenze, 26 gol e 21 assist (media di un gol ogni 308 minuti );

: 145 presenze, 26 gol e 21 assist (media di ); Borussia Dortmund: 127 presenze, 19 gol e 26 assist (media di un gol ogni 394 minuti).

Il dato statistico certifica definitivamente il legame speciale tra lo statunitense e i colori rossoneri. Ilè infatti diventato il club dove Christian Pulisic ha disputato più partite in carriera, superando le sue precedenti esperienze in Premier League e Bundesliga:

In rossonero, dunque, 'Capitan America' non solo gioca con continuità, ma è diventato quasi il doppio più incisivo rispetto ai tempi del BvB. Peccato per quel passaggio a vuoto di inizio 2026, ma poco male: l'importante è che ora il numero 11 continui a trascinare il Diavolo di Amorim verso i più ambiziosi traguardi stagionali.