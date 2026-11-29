Domani, lunedì 30 novembre, alle ore 20:45, si disputerà alla 'Unipol Domus' la sfida Cagliari-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2026-2027. I due allenatori, Fabio Pisacane e Rúben Amorim, devono ancora scogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi ancora aperti, dunque, da una parte e dall'altra. L'ultima volta che le due squadre si sono incrociate, il 24 maggio scorso, a 'San Siro', si imposero i sardi per 2-1: un k.o. interno che ha proibito al Milan di Massimiliano Allegri l'accesso alla Champions League. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

Qui Cagliari

Qui Milan

Pisacane è orientato a riproporre il 4-2-3-1, con il rientro di Yerry Mina in difesa; a centrocampo, Alessandro Deiola favorito per affiancare Michel Adopo e Alessandro Romano, soprattutto se Harry Winks non dovesse recuperare per una maglia da titolare. In attacco, Paul Mendy e l'ex Daniel Maldini dovrebbero agire alle spalle di M'Bala Nzola.Amorim ritrova Gonçalo Ramos e Francesco Camarda, ma sarà costretto ancora a rinunciare a Strahinja Pavlović, Davide Bartesaghi e Luka Modrić. Scelte di formazione, dunque, piuttosto obbligate per l'allenatore portoghese. Convocati ben 6 giovani del Milan Futuro, tra cui il centrocampista Fabio Pandolfi e il trequartista Lorenzo Ossola.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, J. Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola (Winks), Romano; Mendy, Maldini; Nzola. A disposizione: Radunović, Sherri, Aurelio, Grandu, Kofler, Sugawara, Akarakiri, Fazzini, Gagliardini, Liteta, Massolin, Sulev, Winks (Deiola), Kevin Carlos, Ciervo, Fadera, Trepy. Allenatore: Pisacane.

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Infortunati, squalificati e diffidati

Cagliari

Infortunati Squalificati Diffidati Mattia Felici nessuno Alessandro Deiola Riyad Idrissi Harry Winks

Milan

Infortunati Squalificati Diffidati Davide Bartesaghi nessuno nessuno Samuel Chukwueze Matteo Gabbia Ruben Loftus-Cheek Luka Modrić Strahinja Pavlović Alexis Saelemaekers Pietro Terracciano

L'arbitro di Cagliari-Milan e i precedenti

): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Musah, Jashari, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic.: Torriani, Pittarella, F. Terracciano, Tomori, Vladimirov, Borsani, Perera, Comotto, Pandolfi, Cisse, Hutchinson, Ossola, Camarda.: Amorim.Sarà, classe 1981, l'arbitro di Cagliari-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2026-2027 in programma domani, lunedì 30 novembre, alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus'.

Di Bello ha incontrato il Cagliari, in carriera, per 23 volte: il suo bilancio con i rossoblu è di 5 vittorie, 5 pareggi e ben 13 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 12 aprile 2025, in occasione di Inter-Cagliari 3-1 di campionato.

Il fischietto pugliese ha diretto, invece, il Milan per 20 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri recita 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo precedente è dell'8 novembre 2025, in occasione di Parma-Milan 2-2 di Serie A.

Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv e streaming

Cagliari-Milan sarà una partita trasmessa. Quindi visibile su 'DAZN' previa abbonamento, scaricando l'apposita app su una moderna smart tv; oppure insu un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone.