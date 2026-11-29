Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e streaming, ma non soltanto. Le probabili formazioni, i ballottaggi, tutto sull'arbitro e i precedenti
Camarda è ancora una promessa? L'analisi di Gazzetta | Video
Domani, lunedì 30 novembre, alle ore 20:45, si disputerà alla 'Unipol Domus' la sfida Cagliari-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2026-2027. I due allenatori, Fabio Pisacane e Rúben Amorim, devono ancora scogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi ancora aperti, dunque, da una parte e dall'altra. L'ultima volta che le due squadre si sono incrociate, il 24 maggio scorso, a 'San Siro', si imposero i sardi per 2-1: un k.o. interno che ha proibito al Milan di Massimiliano Allegri l'accesso alla Champions League. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e ballottaggi
Qui CagliariPisacane è orientato a riproporre il 4-2-3-1, con il rientro di Yerry Mina in difesa; a centrocampo, Alessandro Deiola favorito per affiancare Michel Adopo e Alessandro Romano, soprattutto se Harry Winks non dovesse recuperare per una maglia da titolare. In attacco, Paul Mendy e l'ex Daniel Maldini dovrebbero agire alle spalle di M'Bala Nzola.
Qui MilanAmorim ritrova Gonçalo Ramos e Francesco Camarda, ma sarà costretto ancora a rinunciare a Strahinja Pavlović, Davide Bartesaghi e Luka Modrić. Scelte di formazione, dunque, piuttosto obbligate per l'allenatore portoghese. Convocati ben 6 giovani del Milan Futuro, tra cui il centrocampista Fabio Pandolfi e il trequartista Lorenzo Ossola.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, J. Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola (Winks), Romano; Mendy, Maldini; Nzola. A disposizione: Radunović, Sherri, Aurelio, Grandu, Kofler, Sugawara, Akarakiri, Fazzini, Gagliardini, Liteta, Massolin, Sulev, Winks (Deiola), Kevin Carlos, Ciervo, Fadera, Trepy. Allenatore: Pisacane.
Infortunati, squalificati e diffidati
Cagliari
|Infortunati
|Squalificati
|Diffidati
|Mattia Felici
|nessuno
|Alessandro Deiola
|Riyad Idrissi
|Harry Winks
Milan
|Infortunati
|Squalificati
|Diffidati
|Davide Bartesaghi
|nessuno
|nessuno
|Samuel Chukwueze
|Matteo Gabbia
|Ruben Loftus-Cheek
|Luka Modrić
|Strahinja Pavlović
|Alexis Saelemaekers
|Pietro Terracciano
L'arbitro di Cagliari-Milan e i precedentiSarà Marco Di Bello, classe 1981, l'arbitro di Cagliari-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2026-2027 in programma domani, lunedì 30 novembre, alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus'.
Di Bello ha incontrato il Cagliari, in carriera, per 23 volte: il suo bilancio con i rossoblu è di 5 vittorie, 5 pareggi e ben 13 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 12 aprile 2025, in occasione di Inter-Cagliari 3-1 di campionato.
Il fischietto pugliese ha diretto, invece, il Milan per 20 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri recita 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo precedente è dell'8 novembre 2025, in occasione di Parma-Milan 2-2 di Serie A.
Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv e streamingCagliari-Milan sarà una partita trasmessa in diretta tv esclusiva su 'DAZN'. Quindi visibile su 'DAZN' previa abbonamento, scaricando l'apposita app su una moderna smart tv; oppure in streaming su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone.
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