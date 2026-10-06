I radar di calciomercato del Milan si accendono su un clamoroso obiettivo in vista della prossima estate. La dirigenza rossonera - secondo quanto riferito da 'Calciomercato.it' - ha infatti messo gli occhi su Sebastiano Esposito, attaccante ex Inter e di proprietà del Cagliari, ma protagonista di un avvio di stagione semplicemente strepitoso con la maglia del Sassuolo. Il rendimento del classe 2002 non sta passando inosservato, al punto da attirare le attenzioni dei vertici di via Aldo Rossi, pronti a valutare un clamoroso sgarbo di mercato ai cugini nerazzurri.

Calciomercato Milan: la rinascita di Esposito dopo il caso Cagliari

L'exploit in Nazionale con il fratello Pio attira le big

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La valutazione del Sassuolo e il piano rossonero per l'estate

La crescita calcistica di Sebastiano Esposito rappresenta una delle storie più interessanti di questa prima parte di stagione. Dopo un'estate decisamente complicata, segnata dalla brusca rottura con il Cagliari, l'ex talento delle giovanili dell'Inter ha trovato l'ambiente ideale a Reggio Emilia. Sotto la guida del club emiliano, l'attaccante ha saputo ritrovare quella continuità e quelle prestazioni di livello che erano mancate nelle precedenti esperienze, dimostrando una maturità tecnica e realizzativa ormai consolidata.A certificare il momento magico del giocatore sono arrivate anche le ottime risposte in. Esposito si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in maglia azzurra, dove ha regalato sprazzi di grande calcio anche in tandem con il fratello Pio. Questo exploit internazionale ha inevitabilmente acceso i riflettori di diverse scuderie di prima fascia. Tra i club che lo stanno seguendo con maggiore insistenza e con osservatori dedicati c'è proprio il Milan, a caccia di profili italiani, giovani e di talento per rinforzare il reparto offensivo.Le manovre per il momento restano sotto traccia, ma l'idea della dirigenza guidata daè quella di impostare l'affondo decisivo in vista della sessione estiva del 2027. Strapparlo al Sassuolo - intenzionato a riscattarlo dai sardi - non sarà comunque una missione semplice né economica. In base alle ultime indiscrezioni raccolte, la valutazione attuale del cartellino si aggira già intorno ai, una cifra destinata a lievitare se il giocatore dovesse mantenere queste medie realizzative. Il passaggio di un ex nerazzurro sulla sponda rossonera del Naviglio potrebbe presto diventare il vero tormentone del mercato.