Giornata molto interessante per il Milan. Dopo una lunghissima sosta a causa delle Nazionali, il Milan è pronto a scendere di nuovo in campo: domani i rossoneri si sfideranno contro il Sassuolo di Aquilani in trasferta. Mentre il campionato riprende però, il mercato non dorme mai e il club di via Aldo Rossi continua a monitorare possibili stelle per il futuro: in quest'ottica ecco che spunta Miguel Gutiérrez.

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1 . Occhi in Bundesliga

2. I nomi di Cardinale per la dirigenza

3. Tutte le info su Sassuolo-Milan

4. Il messaggio di Cardinale

Il Milan è sempre attento al mercato e, insieme al Real Madrid, Manchester United e Juventus, starebbe monitorando Miguel Gutiérrez, terzino sinistro del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferito da fussbll-news.de, al momento non ci sarebbero offerte concrete ne trattative in corso, anche perchè il club prende in considerazione solo offerte vicine ai 50-60 milioni. Nel sistema di gioco di Amorim, Gutierrez potrebbe rappresentare un rinforzo molto interessante per garantire quella spinta in più a livello offensivo. L'operazione però, sembra più plausibile in ottica futura.Il Milan sarebbe alla ricerca di un novo dirigente che coordini l'area tecnica e lavori con Amorim e Cardinale. Secondo la Gazzetta, tra i profili più seguiti c'è ancora, responsabile dell'area tecnica. Non è l'unico: il diavolo segue anche. Krosche, però, resta il candidato numero uno, nonostante il contratto fino al 2028. Il suo eventuale approdo nel belpaese potrebbe aiutare il Milan a migliore la propria strategia di mercato.Ilsi prepara a scendere nuovamente in campo nella gara contro il, in programma domani alle ore 18:00. I rossoneri dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1, con il ballottaggio traalle spalle di. Assenteper infortunio, mentre Estupinan partirà dalla panchina. Il Sassuolo invece risponderà con il 4-3-3, affidandosi al tridente formato daedin attacco. La direzione della gara, invece, sarà affidata a Fourneau, della sezione di Roma. La partita, valida per la sesta giornata di, potrà essere seguita sia suche su, ama anche tramite la nostra live testuale.Nel pomeriggio di oggi, Gerry Cardinale ha abbandonato Milanello con un cappellino molto curioso:un messaggio he esprime la volontà di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dopo quattro anni, caratterizzati da parecchie contestazioni, scelte dirigenziali sbagliate e una continuità che è venuta a mancare, in estate le cose sono cambiate: via tutto il vecchio assetto dirigenziale, si all'arrivo di un nuovo allenatore (Amorim). Per tornare competitivi, però, il Milan dovrà trovare un giusto equilibrio tattico tra difesa e attacco. Offensivamente parlando, infatti, i rossoneri necessitano dei gol di Goncalo Ramos, chiamato a garantire un rendimento più continuo dopo l'enorme investimento che gli è valso il primato di acquisto più oneroso della storia rossonera.