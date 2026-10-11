Era il giugno 2025 quando l'allora direttore sportivo del Milan Igli Tare parlava delle future mosse dei rossoneri sul mercato:

"In attacco stiamo cercando un altro giocatore che si metta in concorrenza con Gimenez. Ci serve un centravanti vero che faccia la differenza in area. Un elemento così manca, soprattutto dopo l’addio di Giroud".

Un 'buco' che il Milan non è riuscito a coprire in quella sessione di mercato. Abbiamo dovuto attendere fino alla scorsa estate quando i rossoneri hanno investito più di 70 milioni di euro per strappare al PSG Gonçalo Ramos. Ad agosto del 2025 arrivò infatti un altro tipo di attaccante ovvero Christopher Nkunku, pagato più di 35 milioni di euro dal Chelsea.

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I numeri di Christopher Nkunku in Bundesliga (Dati Sofascore)

Presenze: 5.

5. Da titolare: 3.

3. Gol: 4.

4. Gol attesi (xG): 2.10.

2.10. Frequenza realizzativa (in minuti): 78 min.

78 min. Gol a partita: 0.8.

0.8. Tiri totali a partita: 2.8.

2.8. Assist: 1.

1. Assist attesi (xA): 0.85.

0.85. Tocchi di palla a partita: 30.2.

30.2. Palle recuperati a partita: 2.0.

2.0. Totale duelli vinti a partita: 3.2 (57%).

L'analisi tattica: la rinascita di Nkunku al Lipsia

Il francese ha fatto fatica con il 3-5-2 di Allegri e Amorim, durante la tournée estiva, non l'ha ritenuto adatto al suo gioco aprendo alla cessione in prestito con diritto di riscatto al Lipsia. Nella squadra in cui era del tutto esploso, Nkunku sta ritrovando il vecchio smalto Ecco i suoi numeri in Bundesliga dal sito Sofascore:Un calciatore totalmente rinato rispetto a quello visto al Milan che ha alternato qualche spunto interessante a prestazioni troppo deludenti. La domanda che ci viene in mente è come mai si sia trasformato?

Molto dipende dal contesto: al Lipsia non ci sono le pressioni che arrivano quando vesti una maglia gloriosa come il Milan. C'è più fiducia e sta giocando con molta più continuità. E infine la questione più importante ovvero quella tattica: Nkunku non è mai stato una prima punta di peso che potesse fare reparto da solo. È un trequartista, un'ala che ama partire dalla sinistra del campo ed è proprio dove sta giocando in Germania.

Nel 3-5-2 spesso giocava addirittura spalle alla porta, troppo isolato e fuori dalla manovra del Milan. Con il Lipsia tocca palloni e crea avendo più campo da attaccare. Così Nkunku si è finalmente ritrovato. Anche il Milan sorride: anche se il Lipsia non dovesse riscattarlo a fine stagione, il Diavolo si ritroverebbe un calciatore rivalutato e potrebbe chiedere di più per un'eventuale cessione futura.