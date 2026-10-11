Sassuolo-Milan, probabili formazioni: che ritorno in difesa. Ecco il modulo scelto

Sassuolo-Milan, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-27: i rossoneri arrivano dopo la vittoria contro il Lecce e 11 punti conquistati nelle prime 5 partite del campionato. I neroverdi, invece, hanno accumulato fino a questo momento 7 punti perdendo l'ultima contro il Monza. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni da Sky Sport. Aquilani dovrebbe cambiare poco rispetto alla partita contro i lombardi. In attacco spazio a Sebastiano Esposito al centro del tridente chiuso da due bestie nere del Milan ovvero Berardi e Laurienté.

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Le probabili formazioni di Sassuolo e Milan per la sfida di oggi

Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.

Cambi anche per Ruben Amorim: l'allenatore portoghese dovrebbe puntare di nuovo sul 4-4-1-1 con alcuni cambi come ad esempio l'inserimento da titolare per Gabbia al fianco di Pavlovic con Estupinan a sinistra e Gila a destra. A centrocampo spazio a Musah e Rabiot con Modric a riposo. Esterni Chukwueze a destra e Moreira a sinistra con Pulisic che dovrebbe agire alle spalle di Ramos.

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim.

Cambi per il Milan di Amorim che è alla ricerca di maggiore pericolosità in fase offensiva senza però perdere l'equilibrio della squadra in generale in difesa. L'allenatore portoghese non vuole andare all'arrembaggio con tutti i suoi calciatori, ma vuole comunque portare più calciatori possibili nell'area di rigore avversaria. Per questo motivo vuole coprire le spalle degli esterni più offensivi con due terzini di difesa. In questo modo Chukwueze e Moreira possono essere decisamente più pericolosi in attacco con la squadra che può mantenere l'equilibrio anche grazie al lavoro di filtro di Musah.