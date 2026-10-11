Ordine: "Cardinale ha un chiodo fisso per il Milan". Ecco cosa vuole cambiare Amorim

Il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo per la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026/27. Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' commentando le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa. Ecco degli estratti interessanti:

"Amorim è consapevole della grande responsabilità che ricade sulle sue spalle. Nell’attesa che questo Milan risolva il problema più urgente. E cioè recuperare un numero sufficiente di gol. Fin qui ne ha collezionati 10, una media di 2 a partita, pochi per autorizzare sogni di gloria".

Il giornalista riporta le parole del portoghese in merito ovvero che bisogna creare più occasioni da gol e portare più calciatori dentro l'area per concludere. Ci saranno tantissime partite prima della prossima sosta di novembre:

"Per questo chiama a raccolta tutti i componenti della rosa, a cominciare da Camarda («adesso verrà il tempo in cui giocherà molto di più») per finire a Pulisic, Tomori, Loftus Cheek che sono rimasti a Milanello per recuperare la condizione migliore"

sottolinea Ordine. Le rotazioni saranno fondamentali visto che nessuno potrà giocare tutte le partite ed è per questo che è fondamentale tenere caldi tutti i calciatori della rosa rossonera. Il possibile passaggio al 4-4-1-1 potrebbe essere propedeutico, invece, proprio alla ricerca di più pericolosità nell'area di rigore avversaria.

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L'analisi di Franco Ordine su Gerry Cardinale a Milanello

"«Make Milan great again» la scritta («rendi di nuovo grande il Milan»). È questo il chiodo fisso di Gerry Cardinale che si è ripresentato a Milanello in compagnia dell’ad Calvelli e del prossimo capo della comunicazione Fontanella-Khan, in procinto di trasferirsi a Milano dai primi di novembre per occuparsi del dossier principale di questa nuova stagione del numero uno di RedBird, «riavvicinare il club ai suoi tifosi». Ma per farlo c’è bisogno innanzitutto di risultati".

Oltre alle parole di Amorim, Ordine ha analizzato anche la presenza a Milanello di Cardinale

Gerry Cardinale ha cambiato decisamente marcia dall'inizio di questa stagione scegliendo personalmente l'organigramma rossonero, Ruben Amorim in panchina e investendo in prima persona sul mercato con più di 150 milioni spesi per Ramos, Moreira e Gila, tre calciatori cruciali per il presente e anche per il futuro del club. Vedremo se questa strategia darà i risultati sperati sul campo, solo in questo modo il Diavolo potrà tornare a splendere.