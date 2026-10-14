Il prolungamento del contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, firmato ieri e che sarà ufficializzato in data odierna, ha aperto ufficialmente la 'stagione dei rinnovi' in casa Milan. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il club di Via Aldo Rossi non ha intenzione di fermarsi qui: la dirigenza rossonera ha infatti pianificato di ratificare a stretto giro di posta anche gli accordi di due big assoluti dello scacchiere di Rúben Amorim, ovvero Christian Pulisic e Adrien Rabiot.

Trattative in corso: i piani del Milan per Pulisic e Rabiot

Christian Pulisic : il contratto dell'attaccante statunitense scadrà al termine della stagione attuale (30 giugno 2027). Il Milan è già tutelato da un'opzione unilaterale per il prolungamento fino al 2028, ma si lavora per andare ben oltre. Le trattative sono in fase avanzata per un rinnovo fino al 30 giugno 2030 con un meritato adeguamento dello stipendio.

: il contratto dell'attaccante statunitense scadrà al termine della stagione attuale (30 giugno 2027). Il Milan è già tutelato da un'opzione unilaterale per il prolungamento fino al 2028, ma si lavora per andare ben oltre. Le trattative sono in fase avanzata per un rinnovo fino al 30 giugno 2030 con un meritato adeguamento dello stipendio. Adrien Rabiot: la scadenza teorica del centrocampista francese è fissata al 30 giugno 2028 (anche qui con opzione Milan fino al 2029). In questo caso, il proprietario, Gerry Cardinale, ha deciso di muoversi in prima persona per blindare il giocatore, considerato un vero e proprio pupillo della presidenza e del tecnico Amorim.

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Il piano del Diavolo per evitare brutte sorprese è già scattato e vede dinamiche ben avviate per entrambi i calciatori, come analizzato dalla 'rosea':Se per Pulisic e Rabiot il futuro sembra tingersi sempre più di rossonero, la situazione è diametralmente opposta per la colonia inglese del Milan. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, infatti, al momento non si registra alcuna indicazione o trattativa per un eventuale rinnovo contrattuale diEntrambi i calciatori sono legati al club fino al 30 giugno 2027. Questo scenario apre le porte a clamorosi risvolti di: per evitare il rischio concreto di perderli a parametro zero durante la prossima estate, la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe decidere di metterli sul mercato e cederli subito nella imminente sessione invernale di gennaio, così da monetizzare al massimo i loro cartellini.