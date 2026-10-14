Il piano per blindare i big della rosa del Milan è entrato ufficialmente nel vivo. Come ricordato da tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola, infatti, ieri pomeriggio Strahinja Pavlović ha apposto la firma sul rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi. L'annuncio ufficiale da parte della società rossonera è atteso già in giornata, confermando la centralità del difensore serbo nel progetto tecnico guidato da Rúben Amorim.

I dettagli del rinnovo di Pavlović: cifre, stipendio e nuova scadenza

Nuova scadenza : 30 giugno 2031 (con opzione per un'ulteriore stagione).

: 30 giugno 2031 (con opzione per un'ulteriore stagione). Nuovo stipendio: il precedente ingaggio viene quasi raddoppiato, toccando i 3 milioni di euro netti più bonus.

Fino a ieri, Pavlović era legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio di 1,7 milioni di euro netti a stagione. Con il nuovo accordo, le cifre e la durata del matrimonio con il Diavolo sono state radicalmente adeguate, a testimonianza della fiducia totale della dirigenza:

Si tratta di un importantissimo riconoscimento per il centrale serbo, che il Milan aveva prelevato nell'estate del 2024 per una cifra complessiva di 20,5 milioni di euro (tra parte fissa e bonus). Nelle sue prime due stagioni all'ombra del Duomo, il numero 31 è cresciuto in maniera esponenziale, dimostrando di avere ancora ampi margini di miglioramento.

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