Samuel Chukwueze assente durante l'allenamento a Milanello alla vigilia di Salisburgo-Milan: le condizioni del nigeriano e perché Amorim non è preoccupato

Matteo Chini
- Milano
Nuovo Milan, La Tripletta

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Nuovi guai per Amorim, ma questa volta - per fortuna - non si tratta di nulla di troppo grave. A Milanello non è passata inosservata l'assenza di Samuel Chukwueze, che non ha preso parte alla seduta mattutina aperta alla stampa.

Milan, le condizioni di Chukwueze

Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, presente a Milanello con l'inviato Stefano Bressi, Chukwueze ha saltato l'allenamento mattutino a causa di un leggero affaticamento muscolare. Alla vigilia di un periodo delicato, che vedrà il Milan in campo ogni tre giorni da qui a fine ottobre, Amorim ha preferito essere prudente e concedere un giorno di riposo al nigeriano per evitare sovraccarichi.
Samuel Chukwueze, esterno Milan

Sarà a disposizione contro il Salisburgo

Chukwueze sarà regolarmente a disposizione di Amorim per il match contro il Salisburgo, in programma domani sera alle 18:45 e valido per la 2ª giornata della UEFA Europa League 2026/2027. Se le condizioni del classe 1999 dovessero restare stabili, il tecnico portoghese potrebbe addirittura schierarlo dal 1' minuto. In caso contrario, invece, Moreira tornerà sulla corsia destra.

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