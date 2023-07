Tutto su Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore

Biografia Chukwueze

Nome: Samuel Chukwueze

Luogo e data di nascita: Umahaia (Nigeria), 22 maggio 1999

Scadenza contratto: 30.06.2028

Stipendio/ingaggio: 4 milioni di euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2023

Ruolo Chukwueze: caratteristiche e skills

Ruolo: è un attaccante esterno perfetto per un 4-3-3 o un 4-2-3-1 a tutta fascia, ma con chiara propensione offensiva. Ha sempre giocato da ala destra, a piede invertito, per sfruttare il rientro e tiro con il piede forte, il mancino. Caratteristiche e skills: fisicità, velocità, dribbling e senso del gol, Chukwueze abbina queste caratteristiche. Un mix perfetto per un esterno d'attacco chiamato a puntare l'uomo e a creare superiorità numerica per andare al tiro o fare assist

Stipendio Chukwueze oggi al Milan

Quanto guadagna Samuel Chukwueze al Milan? Il suo stipendio oggi è di 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2028, che al lordo delle tasse sono circa 6,32 milioni, potendo sfruttare i benefici del Decreto Crescita. Costo a bilancio: essendo stato acquistato per 20 milioni di euro (più otto di bonus da conteggiare successivamente), il suo impatto a bilancio nella sua prima stagione (2023-24) al Milan è di 4 milioni, cui va sommato l'ingaggio lordo. In totale quindi 10,32 Milioni.

Statistiche Samuel Chukwueze e rendimento

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL ASSIST 2018-23 Villarreal 207 37 31 2023- Milan - - -

*Aggiornate alla stagione 2022-23

Una sola volta in carriera, per ora, è andato in doppia cifra (sia gol che assist): nella stagione 2022-23, con il Villarreal, arrivando a realizzare 13 reti e 11 passaggi vincenti.

Curiosità

Viene soprannominato il Robben nigeriano, malgrado le differenti caratteristiche fisiche e tecniche (più esile e tecnico l'olandese, più potente e veloce il nigeriano)

Nell'estate del 2019 è stato indicato dalla UEFA come uno dei cinquanta giovani più promettenti per la stagione 2019-2020

Carriera

Villarreal

Cresciuto nella Diamond Football Academy, arriva nel settore giovanile del Villarreal nel 2017, a 18 anni. Un anno più tardi fa il suo esordio con il Sottomarino Giallo, nella partita di Europa League pareggiata per 2-2 contro i Rangers, e chiude la sua prima vera stagione (2018-19) con i grandi con 38 presenze, 8 gol e 3 assist. Nel 2019-20 si conferma con 41 gare, 4 reti e 6 passaggi vincenti. E' il preludio al vero salto di qualità. Nella stagione 2020-21 trascina infatti il Villarreal a vincere l'Europa League (totale: 40 gare, 5 gol e 8 assist) e l'anno successivo (2021-22) in semifinale di Champions League, arrivando a 7 marcature e 3 assist in 38 incontri totali. Numeri che si impennano nella sua ultima stagione (2022-23), quando va in doppia cifra sia nei gol (13) che negli assist (11).

Milan

Il 27 luglio 2023 viene acquistato ufficialmente dal Milan per 20 milioni di euro, più otto di bonus. Firma un contratto di 5 anni e sceglie il 21 come numero di maglia

NAZIONALE

Con la Nigeria under 17 ha vinto il mondiale di categoria nel 2015, debuttando tre anni più tardi (20 novembre 2018) con la nazionale maggiore in amichevole (0-0 contro l'Uganda). Ora è un membro in pianta stabile della Nigeria.