Stipendio Chukwueze, quanto guadagna al Milan: l’impatto a bilancio

Nella giornata di ieri, dopo diverse settimane di trattative, finalmente Samuel Chukwueze è diventato ufficialmente un giocatore del Milan . Il nigeriano diventa quindi il settimo innesto rossonero in questa sessione estiva di calciomercato e sembra che ancora non sia finita. Ma quanto guadagnerà di stipendio in rossonero? E quale sarà l'impatto a bilancio?

A rispondere a questa domanda ci hanno pensato i colleghi di 'Calcio & Finanza'. Samuel Chukwueze dovrebbe percepire 4 milioni di euro netti, che al lordo - grazie al Decreto Crescita - sarebbero 6,32 milioni di euro. Inoltre, tenuto presente che il nigeriano sarebbe arrivato in rossonero per 20 milioni di euro più 8 di eventuali bonus, il suo costo a bilancio per il 2024 dovrebbe essere di 10,32 milioni di euro.