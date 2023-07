Si sta per avvicinare l'ottavo colpo di questa splendida sessione estiva di calciomercato per il Milan. Dopo l'ufficialità dell'affare che ha portato a Samuel Chukwueze, in giornata il Diavolo avrebbe chiuso anche per Yunus Musah, che diventerebbe il terzo acquisto in mediana dopo Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Lo statunitense sarebbe pronto a trasferirsi in rossonero per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, bonus compresi.