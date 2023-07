Milan, l’addio di Rebic è ad un passo: ecco quanto risparmia il Diavolo

Nelle ultime ore sembra che in casa Milan ci sia stata un'accelerata per la cessione di Ante Rebic, vicino al passaggio al Besiktas dopo un'ultima stagione che lo aveva relegato ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. Il club turco lo dovrebbe acquisire per circa 400/500 mila euro, che potrebbero arrivare a 2 milioni nel caso in cui maturassero alcuni bonus.